Premier League - Jak by mohla vypadat sestava Chelsea ve druhé Conteho sezóně?

Dnes 10:38 - Za necelých 6 týdnů odstartuje nový ročník Premier League. Titul bude obhajovat Chelsea, kterou dovedl po zpackané sezóně hned ve svém premiérovém roce v Anglii k velkému úspěchu Antonio Conte. Italský kouč si loni v létě přivedl do týmu několik hráčů, kterým se nevěřilo. Nakonec namixoval mistrovský koktejl. Jak by mohla vypadat jedenáctka Blues v nadcházející sezóně?

Příběhům o možných odchodech z Chelsea jasně dominuje jméno Diego Costa. Brazilský útočník ve španělských službách byl nejlepším střelcem Blues v mistrovské sezóně. Pro tým je velmi důležitý. Ovšem...sám před pár týdny prohlásil, že od Antonia Conteho dostal zprávu, která jej nepotěšila. Chelsea s ním údajně do nové sezóny nepočítá.

Zatím je Diego Costa stále hráčem Chelsea, ale vše se může velmi rychle změnit, na což jistě vedení londýnského celku rychle zareaguje nákupem jiného gólového snajpra.

Prvním hráčem, kterého Chelsea letos v létě získala, je Willy Caballero, zkušený gólman, který přišel jako volný hráč a měl by krýt záda Courtoisovi. Prvním příchozím hráčem do pole by měl být Antonio Rüdiger z AS Řím. Jde o řízného stopera, který by se mohl propracovat do základní sestavy. Tímto tahem by možná mohlo sejít z případného angažování Koulibalyho z Neapole, o něhož Chelsea již nějakou dobu usiluje. Ovšem Antonio Conte si může přivést více stoperů.

Dalšími hráči, kolem kterých Chelsea krouží, jsou Alex Sandro a také Romelu Lukaku. Vrátí se evertonský útočník na místo činu?

Rozestavení

Na začátku minulé sezóny se Antonio Conte rozhodl vyrukovat na soupeře v Premier League s rozestavením 4-2-3-1. Jenomže už během utkání, v němž Chelsea podlehla Arsenalu 3:0, italský lodivod přešel na taktiku s rozestavením 3-4-3. Ta mu vynesla titul a je tedy více než jasné, že od ní nebude upouštět ani v sezóně 2017/2018. Alespoň ne na jejím startu.

Defenziva

Thibaut Courtois je v Chelsea jasnou jedničkou a mělo by tomu tak být i nadále. Pokud jej samozřejmě na Stamford Bridge udrží, protože se proslýchá, že zájem má Real Madrid. Z klubu odešel Asmir Begovič, jenž přestoupil za 8 miliónů liber do Bournemouthu. Jeho místo dvojky zaujme Willy Caballero, který naposledy působil v Manchesteru City.

V uplynulé mistrovské sezóně měla Chelsea třetí nejnižší počet obdržených branek. Tříčlenná obranná řada ve složení Gary Cahill - David Luiz - César Azpilicueta pracovala naprosto spolehlivě.

Nicméně je Chelsea v posledních týdnech spojována s Koulibalym, za kterého by Neapoli mohla zaplatit až 50 miliónů liber. Jenomže z tohoto transferu může sejít, protože si Blues pořídí jiného stopera - Antonia Rüdigera z AS Řím. Kluby by už měly být dohodnuty na přestupové částce a ještě během tohoto týdne by mělo být vše dotaženo. Do hry se po dlouhém zranění vrací také Kurt Zouma.

Tito dva by měli zaplnit díru po skončení Johna Terryho a přestupu Nathana Akého do Bournemouthu.

Záloha

Na krajích by opět mohli nastupovat Victor Moses a Marcos Alonso. Ovšem Chelsea by ráda přivedla Alexe Sandra z Juventusu. Stará dáma zatím nabídkám odolává a nechce jednoho ze svých důležitých hráčů pustit.

Ve středu pole nejčastěji výborně kooperovala dvojice N´Golo Kanté - Nemanja Matič. Může to fungovat i nadále, ale tato myšlenka má jednu trhlinu. O Nemanju Matiče stojí José Mourinho a některá média berou Srbův odchod na Old Trafford za hotovou věc.

Tím by se mohla otevřít šance pro mladého Nathaniela Chalobaha. Ten už nakoukl do několika ligových zápasů. Pokud by Matič neodešel, může potkat přestup či hostování právě Chalobaha. Dalším mladíkem bojujícím o šanci je pak Ruben Loftus-Cheek. Prostor v základní sestavě jistě dostane Cesc Fábregas.

A koho si Chelsea vyhlédla na přestup, pokud Matič skutečně odejde do Manchesteru United? Terčem je Bakayoko z Monaka.

Útok

Real Madrid si nedá pokoj a stále alespoň po očku pokukuje po Edenu Hazardovi. Belgické křídlo prožilo parádní sezónu a vrátilo se na výsluní. Hazard přiznal, že je v Chelsea šťastný, ale je ochoten naslouchat, pokud Bílý balet přijde s oficiální nabídkou.

Jeden hráč je ovšem velmi blízko odchodu z Chelsea. Je jím Diego Costa. Antonio Conte s ním během sezóny řešil nějaké ty problémy, a dokonce jej na krátký čas vyřadil z kádru. Costa se uklidnil a vrátil se do sestavy. Jenomže na jaře už mu to nestřílelo tak jako na podzim.

Osmadvacetiletý útočník měl dle svých vlastních slov slyšet, že se s ním Chelsea pro nadcházející sezónu nepočítá. Costa by měl Stamford Bridge opustit, což by mohlo znamenat návrat ztraceného syna - Romelua Lukakua. O toho Chelsea hodně stojí. Belgický mladík prohlásil, že už se o své budoucnosti rozhodl, i když neřekl jak. Proslýchá se, že Lukakua preferuje vedení londýnského celku, zatímco Antonio Conte by raději měl v mužstvu Álvara Moratu.

Pozice pravého křídla by pak měla být znovu obsazována Pedrem nebo Willianem, jestliže oba v klubu setrvají.

Může Chelsea získat titul?

Hned ve své první sezóně v Anglii dobyl Antonio Conte titul. Obhajoba je vždy ještě těžší, ale proč by se to italskému kormidelníkovi nepomohlo povést? Hráči pod Contem pracují výborně.

Conte je jistě dokáže i skvěle na namotivovat. Otázkou je, zda a jak zahýbou s týmem příchody a odchody hráčů. Jak se vyrovná s očekávaným koncem Diega Costy? Přijde odpovídající náhrada?

Prioritou by nyní pro Chelsea mělo být angažování středního útočníka také nějakého hráče použitelného na kraj, kde by měl být konkurencí pro Mosese s Alonsem. Pokud se to Blues povede, může směle vyrazit za obhajobou mistrovského poháru.

