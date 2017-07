Premier League - Chelsea získala brankářskou posilu z Manchesteru City, podepsala volného Willyho Caballera

© chelseafc.com - Willy Caballero

Dnes 12:21 - Po odchodu Asmira Begoviće získala Chelsea Willyho Caballera, kterému v Manchesteru City skončila smlouva. Chelsea tak zadarmo získala kvalitní posilu, která bude krýt záda Thibautu Courtoisovi. Pětatřicetiletý gólman vyjádřil velké nadšení, že se může připojit k týmu šampiona.

Asmir Begović po dvou letech opustil Chelsea. Za třicetiletého gólmana zaplatil Bournemouth necelých 10 milionů liber, tedy srovnatelnou částku, za kterou bosenský brankář přicházel do Chelsea ze Stoke. Přestože Begović hrál v Chelsea s vědomím toho, že je brankářská dvojka, s letošním vytížením nemohl být spokojený - ve všech soutěžích odchytal pouze osm zápasů. Třicet let není pro brankáře žádný věk, a proto se rozhodl jít dělat jedničku do Bournemouthu.

O pět let starší Caballero bude se svojí rolí pravděpodobně více smířený. Willyho Cabellera do Anglie přivedl v roce 2014 Manuel Pellegrini, tehdejší manažer Manchesteru City. Pellegrini a Caballero se znali ze společného působení ve španělské Malaze.

Navzdory příchodu Claudia Brava si argentinský gólman nejvíce zachytal právě v uplynulé sezoně, kdy ve všech soutěžích odchytal 26 zápasů. Přestože Pep Guardilo přivedl Claudia Brava pro jeho hru nohama, Caballero dosáhl větší úspěšnosti rozehrávky, v Premier League inkasoval méně gólů, a dokonce udržel i více čistých kont než Bravo.

„Jsem nadšený, že můžu být součástí mistrovského týmu. Těším se, až se potkám s novými spoluhráči, a věřím, že v nadcházející sezoně budu nápomocný při dosažení dalších úspěchů,“ řekl na úvod Caballero.

„Jsme spokojení, že je Willy součástí týmu. Získali jsme v něm zkušeného brankáře, který zná Premier League a je prověřen velkými zápasy,“ řekl Michael Emenalo, hlavní skaut Chelsea.

Ondřej Pražák / skysports.com