Premier League - Terry, Ibrahimović, Navas a další – hvězdy zadarmo

Dnes 10:04 - Letní přestupové období se rozjíždí a horentní sumy létají vzduchem. Posunují se přestupové hranice - za rekordní sumy se kupují brankáři, obránci i mladí talenti. Vyjednávání přestupů těch nejkvalitnějších a nejtalentovanějších hráčů už začíná přesahovat hranici stamilionu liber. Kvalitně posílit se však dá i levně, prakticky zadarmo.

K třicátému červnu končí řadě fotbalistům smlouva, a ti se tak stávají volnými hráči. V seznamu hráčů bez smlouvy kluby naleznou sice starší, ale velmi zkušené hráče, kteří ještě jednu dvě sezony mají co nabídnout.

Chelsea

John Terry

Legenda Chelsea po dvaadvaceti letech opouští Stamford Bridge. V uplynulé sezoně zasáhl šestatřicetiletý fotbalista pouze do patnácti zápasů. Za svoji dlouhou a úspěšnou kariéru odehrál za Chelsea 492 zápasy v Premier League a 109 utkání v Lize mistrů. Nyní se John Terry s dresem Blues loučí a mohl by zamířit do některého z druholigových týmů. Smlouvu mu nabízí Birmingham i Aston Villa.

John Terry se po 22 letech loučí s Chelsea (zdroj: skysports.com)

Manchester City

Jesus Navas

Dnes jednatřicetiletý křídelník přišel do Manchesteru City v roce 2013 za 17 milionů liber. Klíčovou roli v týmu si ale na rozdíl od předchozího působení v Seville nevydobyl. V Premier League během čtyř let nastoupil do 123 zápasů, ve kterých vstřelil 4 góly a na dalších 25 přihrál. V úvahu připadá jak jeho návrat do Sevilly, tak přesun do Zenitu Petrohrad.

Gael Clichy

Francouzský krajní obránce je jedním z hráčů, kteří v předchozích letech opustili Arsenal, aby se stali tváří nově budovaného a finančními prostředky posíleného Manchesteru City. Clichy přestoupil do Manchesteru v létě roku 2011 za necelých sedm milionů liber. Od té doby odehrál za Citizens v Premier League 138 zápasů. V nich zaznamenal 2 góly a 12 asistencí. Pep Guardiola využíval jednatřicetiletého levého beka i v uplynulé sezoně, v ní Clichy nastoupil do 25 zápasů, novou smlouvu se přesto nevysloužil.

Bacary Sagna

Podobný případ jako Gael Clichy. O tři roky starší pravý obránce přišel do Manchesteru City z Arsenalu v roce 2014, a to jako volný hráč. Během tří let toho Sagna za Manchester City příliš neodehrál a v Premier League zasáhl pouze do 54 zápasů. Francouzský obránce si nyní musí hledat nového zaměstnavatele. Zájem o volného hráče projevuje Olympique Marseille.

Arsenal

Yaya Sanogo

Francouzský útočník dříve platil za nadějný talent a budoucího předního útočníka Arsenalu. Ani ve svých čtyřiadvaceti letech si ale místo v základní sestavě Gunners nevytvořil. Předchozí sezony strávil na hostování v Crystalu Palace, Ajaxu Amsterdam a Charltonu Athletic. I v těchto týmech ale spíše paběrkoval, a proto s ním Arsenal dále nepočítá.

Manchester United

Zlatan Ibrahimović

I ve svých pětatřiceti letech byl švédský útočník pro Manchester United velmi platným hráčem, a stal se dokonce nejlepším střelcem týmu. V Premier League nastoupil do osmadvaceti zápasů, ve kterých se trefil 17krát a 5krát gól připravil pro spoluhráče. Vážné zranění kolenních vazů jej ale až do ledna vyřadilo ze hry, a i proto s ním United smlouvu neprodloužili. Někdejší hráč Juventusu, Interu Milán, AC Milán, Barcelony a PSG by mohl zamířit do americké MLS, kde by mohl hrát za LA Galaxy.

Kam budou vést další fotbalové kroky Zlatana Ibrahimoviće? (zdroj: thesun.co.uk)

Everton

Arouna Koné

Třiatřicetiletý útočník Pobřeží Slonoviny vystřídal během své kariéry řadu klubů. V uplynulých čtyřech letech působil v Evertonu, který jej za téměř šest milionů liber koupil z Wiganu. V konkurenci Romelua Lukakua a jiných ofenzivních hráčů Evertonu ale příliš prostoru nedostával. Během čtyř sezon odehrál za Everton 48 zápasů, ve kterých se trefil pouze šestkrát.

Southampton

Martín Cáceres

Někdejší obránce Juventusu přišel do Southamptonu jako volný hráč v únoru tohoto roku. Uruguayský třicetiletý fotbalista měl být záskokem za zraněného Virgila Van Dijka, v Premier League ale odehrál pouze jeden zápas. Po pěti měsících si tak musí hledat nové angažmá.

Cuco Martina

Památný moment tohoto krajního obránce se váže k boxing day roku 2015, kdy se krásnou ranou trefil do sítě Arsenalu. Ani krásná branka mu však hvězdnou kariéru v Southamptonu nezaručila. Během dvou sezon odehrál v Premier League pouze 24 zápasů. Sedmadvacetiletý reprezentant země Curaçao si tak musí hledat nové angažmá.

Stuart Taylor

Pozice: Brankář

Věk: 36 let

Lloyd Isgrove

Pozice: Levé křídlo

Věk: 24 let

Leicester

Marcin Wasilewski

Pozice: Obránce

Věk: 37 let

West Brom

Jack Rose

Pozice: Brankář

Věk: 22 let

Stoke City

Stephen Ireland

Pozice: Záložník

Věk: 30 let

Shay Given

Pozice: Brankář

Věk: 41 let

Shay Given (zdroj: skysports.com)

Crystal Palace

Joe Ledley

Pozice: Záložník

Věk: 30 let

Fraizer Campbell

Pozice: Útočník

Věk: 29 let

Mathieu Flamini

Pozice: Záložník

Věk: 33 let

Vedle Crystalu Palace strávil Flamini i sedm let v Arsenalu (zdroj: dailystar.co.uk)

Zeki Fryers

Pozice: Levý obránce

Věk: 24 let

Swansea

Marvin Emnes

Pozice: Útočník

Věk: 29 let

Gerhard Tremmel

Pozice: Brankář

Věk: 38 let

Burnley

George Boyd

Pozice: Záložník

Věk: 31 let

Michael Kightly

Pozice: Levé křídlo

Věk: 31 let

Paul Robinson

Pozice: Brankář

Věk: 37 let

Paul Robinson, někdejší gólman Tottenhamu a Blackburnu končí v Burnley (zdroj: mirror.co.uk)

Watford

Rene Gilmartin

Pozice: Brankář

Věk: 30 let

Newcastle

Vurnon Anita

Pozice: Pravý obránce

Věk: 28 let

Yoan Gouffran

Pozice: Levé křídlo

Věk: 31 let

Sammy Ameobi

Pozice: Útočník

Věk: 25 let

Brighton

Vegard Forren

Pozice: Obránce

Věk: 29 let

Niki Maenpaa

Pozice: Brankář

Věk: 32 let

