Premier League - Odhaleno: Za co Paul Pogba utratil svou první výplatu?

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Paul Pogba

1 Líbilo se

Dnes 09:34 - Současný hráč Manchesteru United, který je také nejdražším fotbalistou planety, vyrůstal v relativně chudých poměrech, a proto Paul Pogba nezapomíná na své kořeny. Ale nyní pobírá u Red Devils královský plat ve výši 290 000 liber týdně, takže si může leccos dovolit. A co si vlastně francouzský reprezentant koupil za svou vůbec první výplatu? Možná budou někteří překvapeni.

V loňském létě za něj Manchester United vysázel 89 miliónů liber, aby jej mohl vykoupit zpět z Juventusu, kam Paul Pogba před čtyřmi lety odešel zadarmo. To z Pogby udělalo nejdražšího fotbalistu na světě.

Paul Pogba vyrůstal ve Francii v relativně chudém prostředí. V roce 2009 se ovšem dostal do akademie Manchesteru United a o dva roky později s ním podepsal svou první profesionální smlouvu. Začal tedy vydělávat velké peníze, na které do té doby nebyl vůbec zvyklý.

Rozhodl se tedy něco změnit. Co si Paul Pogba koupil za svou první fotbalovou výplatu?

„Budu si to pamatovat do konce svého života. Bylo mi 18 nebo 19 a koupil jsem svůj první pár Louboutinek. Byly bílé. Vlastně jsem si koupil dva páry.“

„Pak jsem měsíc nevyšel ven. Nic dalšího jsem si nekoupil. Byl jsem šokovaný. Řekl jsem si, že už si Louboutinky nikdy víc nekoupím.“

„Bylo to legrační, protože když poznáte hodnotu peněz, které lidi nikdy nebudou mít, cítíte se divně. Cítíte: Wow, to je hodně peněz za pár bot. Život plyne rychle, takže dělejme věci, které nás činí šťastnými, a užívejme si života, ale neznamená to, že bychom měli zapomínat na ostatní lidi.“

Ovšem, jak to nakonec dopadlo s oněmi botami, které pro něj mají velmi sentimentální hodnotu?

„A hádejte co. V Itálii jsem byl okraden a ukradli mi i ty boty. Takže prosím ty, kteří mě okradli. Mohli byste mi poslat ty boty, prosím? Je to pro mě moc důležité. Všechno ostatní si nechte, jen mi pošlete ty boty.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz