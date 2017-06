Premier League - Arsenal je blízko podpisu Alexandre Lacazetta. Lyonu zaplatí více než 50 milionů liber

© mirror.co.uk - Alexandre Lacazette

Dnes 20:20 - Arsenal se výrazně přiblížil k podpisu útočníka Lyonu Alexandre Lacazetta, za kterého slíbil zaplatit více než 50 milionů liber včetně bonusů. Pro Arsenal se tak bude jednat o pokoření klubového přestupového rekordu, který dosud držel playmaker Mesut Ozil, jenž před čtyřmi lety přicházel z Realu Madrid za 42,5 milionu liber.

Přestože prezident Lyonu Jean-Michel Aulas ještě tento týden prohlašoval, že Lacazette v klubu zůstane, zdroje blízké francouzskému reprezentantovi se shodly, že dohoda ve výši 50 milionů liber včetně bonusů je na spadnutí.



Lacazette patří dlouhodobě k hlavním přestupovým cílům manažera Arsenalu Arséna Wengera, který se pokouší posílit tým po neúspěšné sezóně, ve které Arsenal nejenže neuspěl v boji o titul v Premier League, ale ani se nekvalifikoval do příštího ročníku Ligy mistrů.



Francouzský útočník minulý měsíc prohlásil, že nepřestoupí do klubu, který nehraje v nejlepší evropské klubové soutěži, jenže poté kvůli trestu padl jeho přestup do Atlétika Madrid a 26letý hráč svůj postoj změnil.



Lacazette platí za jednoho z nejlepších útočníků v Evropě, když v loňské sezóně nastřílel 37 gólů v 45 zápasech.



Se svými 38.9 procenty proměněných šancí byl vůbec nejnebezpečnějším střelcem v top 5 evropských ligách a jeho 28 ligových branek bylo více, než nastříleli dohromady všichni čtyři útočníci Arsenalu Olivier Giroud, Theo Walcott, Danny Welbeck a Lucas Perez.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz