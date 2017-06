Premier League - Chelsea pokračuje v hledání obránce, nyní se zaměřuje na Antonia Rüdigera z AS Řím

© bleacherreport.com - Antonio Rüdiger

Dnes 16:45 - V uplynulé mistrovské sezoně se Chelsea pyšnila třetí nejlepší obranou v Premier League. Přesto, nebo právě proto, se Blues snaží svoji defenzivu ještě posílit. Chelsea se zajímá o řadu obránců světové kvality a nyní je spojována i s Antonio Rüdigerem z AS Řím.

Antonio Conte rád posiluje svůj tým o hráče, které dobře zná z italské ligy. Proto loni získal Marcose Alonsa z Fiorentiny. Proto se letos zajímal o Leonarda Bonucciho z Juventusu Turín, a proto je nyní spojován i s přestupem Antonia Rüdigera z AS Řím.

V loňské sezoně se Chelsea mohla plně soustředit na Premier League, protože nehrála v evropských pohárech. Proto Antonio Conte nepotřeboval tak široký kádr, jako bude potřebovat letos. Prakticky celou sezonu odehrála stejná obranná dvojice, respektive trojice - Azpilicueta, Luiz, Cahill. Garymu Cahillovi bude v prosinci dvaatřicet a ani třicetiletý David Luiz nemůže odehrát plnou sezonu Premier League a minimálně základní skupiny Ligy mistrů k tomu.

Na lavičce má Antonio Conte k dispozici mladého Kurta Zoumu. Dvaadvacetiletého Francouze ještě v této sezoně ovlivnila dlouhá pauza z předloňské sezony, během které laboroval s poškozenými kolenními vazy. Zranění si vyžádalo téměř třistadenní pauzu, kvůli které zmeškal dvaatřicet zápasů.

Nejčerstvějším přestupovým cílem Chelsea se zdá být obránce Antonio Rüdiger. Čtyřiadvacetiletý Němec hájí barvy AS Řím. V italském klubu před dvěma lety hostoval, před začátkem loňské sezony jej Řím ze Stuttgartu koupil definitivně, a to za necelých 8 milionů liber. V právě skončené sezoně Rüdiger zasáhl do šestatřiceti zápasů, ve kterých ke svým defenzivním povinnostem přidal i jeden gól a čtyři asistence. Cena hráče, kterého zdobí jak síla, tak rychlost, by se měla pohybovat kolem 30 milionů liber.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk