Premier League - 5 útočníků, kteří by se mohli perfektně hodit do sestavy Kloppova Liverpoolu

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Bude chtít Klopp útočníka?

Dnes 11:34 - Podle nejrůznějších náznaků a zvěstí to nevypadá, že se během letošního léta bude Liverpool ještě snažit získat nějakého výjimečného útočníka. A to navzdory pochybnostem o tom, zda Firmino může hrát na pozici klasické devítky, nejisté Sturridgově budoucnosti, zranitelnosti Dannyho Ingse a nevyrovnanosti mladého Origiho. Jürgen Klopp se zdá být spokojen, ale vážně tomu tak je? Neměl by změnit názor?

Liverpool byl během minulé sezóny, v níž si zajistil čtvrté místo a kvalifikaci do Ligy mistrů, velmi silný v ofenzivě. Nastřílel hromadu branek. Ovšem opravdu by do týmu neměl přijít nějaký další klasický útočník?

Reds jsou spojováni s Kylianem Mbappém, ale jsou až několikátým zájemcem v řadě. Navíc by museli za vycházející francouzskou hvězdu zaplatit pořádný balík. Ovšem není to jen pošetilost? Ostatní konkurenti v anglické lize mají minimálně jednoho špičkového útočníka, který je schopen nastřílet alespoň 20 gólů za sezónu.

Chelsea má (zatím) Diega Costu a může přijít Romelu Lukaku. Tottenham má Harryho Kanea, Manchester City Sergia Agüera, Arsenal pak (zatím) Alexise Sáncheze.

Pokud Jürgen Klopp změní názor a půjde na lov útočníků, existují různé možnosti, které by mu mohly náramně vyhovovat.

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Rozhodující je, že Aubameyang je hráč, který je k mání a má pevnou (realistickou) cenu. Nemluvě o tom, že s ním Klopp už dříve pracoval. Cena 70 miliónů eur za tohoto špičkového útočníka není žádnou fantazijní představou, jakou před časem byla. Trh se posunul dál a dnes lze tuto sumu považovat za slušnou. V posledních 63 bundesligových zápasech nastřílel Aubameyang 56 gólů, což je fantastický počin. Většina evropských velkoklubů by byla velmi ráda, kdyby jej měla v kádru.

Bohužel, některé zvěsti naznačují, že mezi Kloppem a Aubameyangem nepanovala úplná symbióza. Vypadá to, že Aubameyang není pro Kloppa úplně tím správným mužem. Navíc to vypadá, že má Aubameyang namířeno do Číny.

Timo Werner (RB Lipsko)

Je součástí obrovského překvapení Bundesligy. Nováček to dotáhl až na druhé místo a zahraje si základní skupinu Ligy mistrů. Jednadvacetiletý útočník prodělal za posledních 12 měsíců velký progres. Vše vyvrcholilo povoláním do seniorské reprezentace Německa. Na probíhajícím Konfederačním poháru vstřelil Werner už tři góly. Jedním z nich včera pomohl Německu do finále, když zdolalo Mexiko 4:1. V Bundeslize nashromáždil 21 gólů během 31 utkání.

Jeho dovednosti a rychlost by perfektně vyhovovaly Kloppovu stylu hry. Na druhou stranu to vypadá, že dohoda by byla velmi složitá. Liverpool už se delší dobu snaží vykoupit z Lipska Nabyho Keitu, ale zatím se mu to nepodařilo. Navíc Lipsko má jistou Ligu mistrů a nechce pouštět své klíčové hráče. V rukou má velké trumfy a může šroubovat ceny pořádně vysoko.

Moussa Dembélé (Celtic)

Během ledna byl Dembélé středem velkého zájmu Chelsea. Do svých šestnácti let působil v akademii Paris Saint-Germain. Pak odešel do Fulhamu. V Premier League debutoval už ve svých 17 letech. Ovšem v dané sezóně (2013/2014) Fulham sestoupil o patro níž. V roce 2016 jej koupil skotský Celtic. I když ve hře byly údajně i Liverpool, Arsenal a Tottenham. Je velmi rychlý a kreativní.

Za Celtic odehrál v uplynulé sezóně 48 zápasů a nasázel 32 gólů. V 21 letech. Vypadá to, že v Celticu dlouho nevydrží. Pokusí se jej Reds znovu získat?

Iñaki Williams (Athletic Bilbao)

Williams už ve spojení s Liverpoolem několikrát byl. Nicméně jeho příchod by mohl být problémem pro Firmina. I když je to spíše adept na křídelní post. Trochu jej sráží to, že nestřílí moc gólů. V uplynulé sezóně španělské ligy se trefil jen pětkrát. Je však silný a rychlý, což jsou dva rysy, které má Klopp u ofenzivních hráčů rád.

Mezi zájemce o Williamse se řadí i Manchester City a Arsenal. Bilbao si je dobře vědomo, koho má v týmu. Za třiadvacetiletého hráče by požadovalo minimálně 50 miliónů liber. Nechtějí Williamse ztratit. Samozřejmě je rodilým Baskem, i když je jeho otec Ghaňan a matka Liberijka.

Kylian Mbappé (Monako)

Pojďme na chvíli předstírat, že existuje alespoň ta nejmenší šance, že by se takový transfer mohl stát. Mbappé patří v letošním létě mezi ty naprosto nejžádanější hráče na přestupovém trhu. Kluby s největším zájmem jsou v současné době Liverpool, Arsenal a Real Madrid. Monako ví, že pokud Mbappého nakonec prodá, může z toho být klidně světový rekord.

I v tomto věku, Mbappému je 18 let, jsou kluby ochotny položit na stůl opravdu vysoké sumy, i magických 100 miliónů liber.

Největší šanci by s ohledem na přestupovou částku měl jistě Real Madrid. Kloppovi by se Mbappé náramně hodil. V tomto směru může ale Liverpool spíše jen tajně doufat.

Kam dál?

Michal Čermák / punditarena.com, fotbalportal.cz