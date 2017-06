Premier League - Bakayoko během tří let v Monaku dospěl. Růžové auto vyměnil za černé a nyní je připraven posílit Chelsea

© thesun.co.uk - Tiemoué Bakayoko

Dnes 17:33 - Chelsea by v nejbližších dnech měla dokončit přestup záložníka Tiemouého Bakayoka. Přestup by měl dominovým efektem znamenat další přesuny hráčů, zejména Nemanji Matiće, který by se měl přesunout do Manchesteru United. Jakého hráče Chelsea v Bakayokovi získává a jak ho využije?

Defenzivní záložník Bakayoko přestoupil v roce 2014 do Monaka, které jej za 7 milionů liber získalo z Rennes. V uplynulé sezoně se stal možná nenápadným, o to však důležitějším strůjcem úspěchu Monaka, které se po sedmnácti letech dočkalo mistrovského titulu.

Bakayokovy první kroky v Monaku nevedly prosluněnou alejí. Debutový zápas se zlatým písmem do Bakayokových vzpomínek nezapsal. V zápase se zachraňujícím se Lorientem trenér Leonardo Jardim upřednostnil devatenáctiletou posilu před zkušeným kapitánem Jeremy Toulalanem. Utkání se však Bakayokovi nevydařilo. Francouzský záložník neodváděl ve středu zálohy dobrou práci, v soubojích býval pozdě a nechával se strhnout mimo svoji pozici. I proto byl už po dvaatřiceti minutách vystřídán. Monako prohrálo s Lorientem 2:1 a Bakayoko na čas ztratil manažerovu důvěru.

Během následujícího roku Bakayoko zlepšil svoji hru i přístup k fotbalu, a to i na základě kritiky manažera Jardima, který mladého hráče osočil, že spíš než o tréninky se zajímá o své růžové Porsche Cayenne. „Od hráčů očekávám tvrdou práci a úsilí zlepšovat se, aby mohli hrát za ty nejlepší týmy. Bakayoko je talentovaný hráč s velkým potenciálem, má však svoji hlavu,“ řekl tehdy Jardim.

Obratu v Bakayokově kariéře pomohlo angažování Claudea Makelelého do realizačního týmu Monaku. Někdejší záložník Chelsea a Realu Madrid, který zastával podobné role ve středu zálohy, byl pro Bakayoka důležitým mentorem. Francouzský mladík vyměnil růžové auto za méně křiklavé černé, přepychovou vilu za městský byt. Podle Jardimových slov konečně dospěl.

Bakayoko je silný a neústupný záložník. Díky přesným a rychlým skluzům odebírá soupeřům míče a zastavuje jejich útoky. V uplynulé sezoně se pyšnil průměrem 2,2 odebraných balonů na zápas, daleko více než oceňovaný Marco Veratti (0,8) nebo jeho spoluhráč Fabinho (1,6). V Lize mistrů vybojoval pětadevadesát balonů a v tomto ohledu se po Gabim z Atlética a Drinkwaterovi z Leicesteru stal třetím nejlepším hráčem Ligy mistrů. „Je to hráč, který umí dirigovat zápas, řídit tempo týmu, rozdávat balony spoluhráčům a zastavovat protihráče,“ řekl na jeho adresu Jardim.

Pochvalně se o Bakayokovi vyjádřil i Didier Deschamps, trenér francouzské reprezentace. „Je to komplexní a vyspělý záložník. Je dobrý jak v defenzivních činnostech, tak v podporování útoku.“

V sestavě Chelsea by se Bakayoko měl postavit vedle N’Golo Kantého, nejlepšího hráče uplynulého ročníku Premier League, a měl by tak nahradit Nemanju Matiće. Oproti Srbovi je Francouz o šest let mladší volbou se srovnatelnými vlastnostmi, ovšem větším potenciálem pro budoucí zlepšování.

Ondřej Pražák / skysports.com