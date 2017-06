Premier League - Lacazette toto léto neodejde, říká prezident Lyonu. Lednový přestup do Atlética nevyvrací

© 101greatgoals.com - Alexandre Lacazette

Dnes 18:42 - Již po několik přestupových období, ať už letních či zimních, je Alexandre Lacazette spojován s odchodem z Lyonu. Výjimkou není ani letošní léto. Francouzský útočník se podle médií blíží přestupu do Arsenalu nebo Atlética Madrid. Prezident Olympique Lyon však Lacazetteho odchod vyloučil.

Šestadvacetiletého útočníka váží k Lyonu ještě dva roky smlouvy, ani ty ale zájemce o jeho získání neumlčují. Jedním z nejvážnějších uchazečů o Lacazetteho služby je Arsenal. Manažer Arséne Wenger si libuje ve francouzských hráčích, kterým se v Arsenalu vždy dařilo. Jen mezi útočníky Arsenalu najdeme taková jména jako Nicolas Anelka či Thierry Henry. I v současné době je jedním z předních útočníků Arsenalu Francouz, a to Olivier Giroud. V minulých týdnech se spekulovalo, že případná přestupová částka by se mohla blížit 50 milionům liber a mohla by zahrnovat i Oliviera Girouda.

Prezident čtvrtého týmu francouzské nejvyšší soutěže, Jean-Michel Aulas, však Lacazetteho letní přestup zpochybnil. „Nemyslím si, že Alexandre Lacazette nás toto léto opustí.“ Zároveň však připustil zájem o Oliviera Girouda. „Nemám nic nového, co bych o Giroudovi řekl. Zájem máme, ale jednání nijak nepokročila.“

Aulasova slova nezní jako bezpodmínečné zamítnutí jakékoliv nabídky. To dokládá i potvrzený zájem o Oliviera Girouda. Spíš jako by Aulas sám nevěřil, že přestupová jednání dospějí k takovému kompromisu, se kterým budou spokojeny oba zúčastněné kluby.

Dalším týmem, který by Lacazetteho rád získal je Atlético Madrid. To má však pozastavené přestupy a registraci hráčů do sestavy, a proto je pravděpodobnější, že by Lacazette do Španělska přestoupil v lednu. Takovou variantu naznačil i Aulas. „Je to možné,“ řekl stručně.

Ondřej Pražák / skysports.com