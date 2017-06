Premier League - Matičův příchod umožní, aby se v Manchesteru United dostal na scénu ten skutečný Paul Pogba

© chelseafclatestnews.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Příchod Matiče Pogbovi hodně pomůže

4 Líbilo se

Dnes 10:27 - Je to na spadnutí. Snad ještě tento týden by měl Nemanja Matič projít lékařskou prohlídkou a stát se hráčem Manchesteru United, kde se znovu shledá s José Mourinhem. Jeho příchod by mohl mít velký vliv. Díky tomu by se Paul Pogba mohl z pozice defenzivního záložníka na dobro přesunout více na svou přirozenou levou stranu, kde si vydobyl svou pověst a na které se mu v Juventusu tak náramně dařilo.

Bylo těžké necítit alespoň malou lítost vůči Paulu Pogbovi během jeho první sezóny po návratu na Old Trafford. Převzal nepříliš populární korunu pro nejdražšího hráče planety. Nepomohlo mu ani, že jej José Mourinho jen zřídkakdy nasadil na jeho oblíbenou pozici.

Ale zprávy o příchodu Nemanji Matiče, který je na pokraji dokončení, by mohly být slastnou hudbou pro Paula Pogbu. Matič má z Chelsea přijít za 40 miliónů liber. José Mourinho by tak mohl najít klíč k vyvážení středové řady a dovolil by bývalému hráči Juventusu hrát na svém přirozeném postu, kde předváděl nejlepší výkony. To znamená na levé straně středové trojice.

Po většinu sezóny 2016/2017 nastupoval Paul Pogba na pozici jednoho ze dvou defenzivních záložníků. Někdy zaskočil na pozici klasické desítky. Pro některé diváky to bylo frustrující. Zejména skutečnost, že ani na jedné pozici Pogba nemohl a nedokázal ovládat hru tak, jak to šlo vnímat během jeho působení v Juventusu.

S Matičovým blížícím se přestupem přichází příležitost pro to, aby José Mourinho konečně použil Paula Pogbu jako součást středového tria. Ke konci sezóny využíval Manchester United stále častěji rozestavení 4-3-3, ale bylo to pravidelně kvůli tomu, aby se do základní jedenáctky vměstnal Marouane Fellaini. Bylo to v době, kdy se Red Devils soustředili už pouze na Evropskou ligu.

Matičův příchod pomůže Pogbovi i Herrerovi (zdroj: goal.com)

Pogba jindy často hrál ve středu pole po boku Michaela Carricka a Andera Herrery. Carrick už samozřejmě není tak pohyblivý jako dřív. Tím pádem se do útočení nemohl vydávat Ander Herrera a způsobilo to problémy i Paulu Pogbovi. Snížilo to jeho účinnost, protože protihráči měli proti sobě méně hrozeb ve středu pole, a proto se stačilo zaměřit především na Pogbu.

V Juventusu to bylo pro francouzského reprezentanta úplně jiné, když měl po svém boku Andreu Pirla a Arturo Vidala. V sestavě Manchesteru United to šlo ale jen stěží reprodukovat.

Nemanja Matič to všechno změní. Jeho inteligence ve středu pole umožní po jeho pravici Herrerovi hrát více dopředu a po jeho levici zase dostane větší volnost Paul Pogba. Co se týče nahrazení Michaela Carricka, José Mourinho by jen sotva našel lepšího muže, než jakým je Matič. Matič dokáže fyzicky ovládnout střed pole a je vysoce takticky vyspělý.

(zdroj: goal.com)

Po portugalským koučem hrál Nemanja Matič v sezóně 2014/2015, kdy s Chelsea slavil titul, zřejmě svůj nejlepší fotbal v kariéře. Stále mu je 28 let, takže je v ideálním fotbalovém věku. Teď by na to chtěl navázat v Manchesteru United a doufá ve stejné vyvrcholení sezóny jako před dvěma lety.

Srbský záložník si je moc dobře vědom, jaká je jeho role. Ví, že by byl pro Mourinha jasnou první volbou. Není pochyb o tom, že takto smýšlí i samotný José Mourinho. Příchod N´Gola Kantého do Chelsea pro mnohé znamenal naprosto klíčový faktor, který pro Blues nakonec znamenal zisk titulu.

V Manchesteru United bude Nemanja Matič opět hrát na své nejoblíbenější pozici. Tentokrát to navíc bude i velká výhra pro Paula Pogbu. Mnozí kritizovali Pogbu za to, že není příliš vidět, ne nestřílí dostatečný počet gólů. Částečně to bylo pravdivé. Velkou roli ale hrálo to, na jaké pozici Pogba nastupoval.

Takové překážky by teď měly být odstraněny. Matič by měl Herrerovi a Pogbovi přinést veškeré předpoklady pro to, aby se středové trio Manchesteru United stalo více kompatibilní a pracovalo mnohem lépe. Může to být také námětem pro zbytek týmu.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz