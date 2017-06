Premier League - Ademola Lookman – Jak poznáte vycházející hvězdičku, jakou je tento hráč Evertonu?

© liverpoolecho.co.uk, fotbalportal.cz - Ademola Lookman

0 Líbilo se

Dnes 08:03 - Ročník narození 1997. Měří jen 174 centimetrů. Řekli byste si, že jej na hřišti lehce přehlédnete, ale opak je pravdou. Ademola Lookman už nakoukl do prvního týmu Evertonu. Hned při svém debutu v Premier League skóroval. A co víc? Sezónu korunoval s anglickou reprezentací triumfem na mistrovství světa hráčů do 20 let. Lookman zaznamenal tři góly. Jak se vlastně Lookman dostal do velkého fotbalu?

David Webb. To je to důležité jméno. David Webb byl hlavní postavou skautského týmu Bournemouthu, když se tento klub propracoval až do Premier League. Naposledy pracoval jako vedoucí hledač elitních talentů v Tottenhamu. Má titul ze sportovní psychologie a také trenérskou UEFA A licenci.

Nyní Webb vysvětluje, proč je při vyhledávání talentů někdy důležitější samotný charakter hráče než jeho schopnosti.

Při posuzování mladých talentů jsou důležití lidé obvykle obeznámeni s jejich rychlostí nebo s tím, co dovedou s míčem. Ale to je jen část celého „balíčku“. Při tolika mladých nadějných hráčích, z nichž drtivá většina padne v závodě o to, dostat se do profesionálního fotbalu, je důležitý individuální hlad po úspěchu.

„Psychologický aspekt je ohromně důležitý a musíte o hráči zjistit nejvíc, co se dá. Charakter a pracovní etika musí být zakódovány v jeho DNA, aby mohl „přežít“. Ti, kteří jsou tímto obdařeni, obvykle mají podobné vlastnosti a kvality,“ říká David Webb.

„Dokonce už jako teenager můžete vyvíjet své dovednosti a učit se. Pro jakéhokoliv trenéra je velmi těžké rozvíjet charakter hráče. Je těžké se to naučit. Takže pokud kvalitní manažer dostane do rukou nadšené hráče, kteří jsou stále velmi mladí, může je formovat,“ pokračuje Webb.

Případová studie: Ademola Lookman

Lookman hrával jako čtrnáctiletý tzv. nedělní fotbal za Waterloo FC, když byl spatřen skauty Charltonu. „Neměl za sebou žádnou zkušenost s akademií. Někdy se prostě stane, že nějaký hráč touto sítí proklouzne,“ uvádí Jason Euell, trenér klubové akademie Charltonu.

V důsledku toho čekalo na všechny spoustu práce. „Musel se naučit, co je od něj zapotřebí. Taktickou stránku hry, pochopení hry, rozhodování. Bylo to jen o tom, aby pochopil, kdy a kde dělat určité věci,“ dodává Euell.

Podle Webbova názoru existují v pozadí Lookmanova života jisté náznaky, které ukazují, že má osobnostní rysy zvyšující jeho šance na zlepšení.

„Jeho minulost byla opravdu lákavá. Bylo tam několik základních informací. Není to nic světoborného, ale dá vám to nějaký údaj o tom, jaký ten člověk je. Věděli jsme, že je to dítě ulice a že byl na mnoha zkouškách. Byl odolný a někdo, kdo se stále vrací a nezlomí ho to.“

„Věděli jsme, že pochází z rodiny, která nemusela mít vždy nutně hodně peněz. Když je někdo hladový po úspěchu, na hřišti to ukáže. Někdy nejde o ty nejtalentovanější, kteří udělají dojem, ale o ty, kteří mají nejlepší pracovní etiku a morálku.“

Když se pak Ademola Lookman objevil v prvním týmu Charltonu, zprávy o surovém, ale nadaném mladém hráči s výjimečnou chutí a hladem po úspěchu se mohly měřit přesněji. Webb říká, že po pouhých osmi zápasech měl u Lookmana důkaz o tom, že je schopný hrát za špičkový klub.

„Jakmile začal hrát s dospělými, viděl jsem, jak se pochybuje a jakým způsobem pracuje na hřišti. Teorie o jeho charakteru byla převedena do praxe. Samozřejmě to je také o tom, co hráči dělají, když nemají míč.“

„Pracovní etika a nadšení u něj byly zřejmé. Také po několika zápasech za dospělé začal chápat taktické věci. Kde se pochybovat, kdy se kam přesunout, aby využil své schopnosti. Stále to rozvíjel.“

„To z něj dělá hráče, kterého můžete jako trenér velmi dobře takticky ovlivňovat. Vše je založené na metodologii týmu, ale odhodlání a tvrdá práce jsou přirozeně zakořeněné v člověku a těžko to někoho naučíte.“

A to je právě ta kvalita, kterou top kluby upřednostňují před ostatními a má pro ně daleko větší cenu. Samozřejmě, schopnosti hráče jsou nezbytné. Ale jsou to schopnosti spojené s charakterem, který mladému hráči dává opravdu šanci, aby hrál na té nejvyšší úrovni. Pokud chcete najít hvězdu, musíte zvážit všechny tyto aspekty.

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz