Premier League - Wayne Rooney by mohl zůstat v Manchesteru United, ale musí přijmout svou méně významnou roli, říká Ryan Giggs

Dnes 14:30 - Prožil poměrně frustrující sezónu. I když na jejím začátku byl Wayne Rooney stále oficiálně kapitánem mužstva, José Mourinho během ročníku upřednostňoval jiné hráče. Teď se hodně hlasitě hovoří o tom, že by měl Wayne Rooney po 13 letech Old Trafford opustit. Ryan Giggs věří, že by mohl „Wazza“ zůstat, ale musel by přijmout svou jinou roli, méně významnou. Jak se Rooney rozhodne?

Prakticky po celou sezónu vysedával Wayne Rooney hlavně na lavičce náhradníků. V základní sestavě odehrál v Premier League jen 10 utkání. José Mourinho zkrátka sázel na jiné hráče. Není tedy nečekané, že se začalo mluvit o Rooneyho letním odchodu.

Sám Wayne Rooney přiznal, že už je přibližně rozhodnutý o tom, jak naloží se svou budoucností, ale chce si nechat ještě trochu času, než učiní definitivní rozhodnutí. Wayne Rooney je momentálně na dovolené, ale uvedl, že se chce k týmu připojit na předsezónním turné v USA.

José Mourinho na konci sezóny prohlásil, že by byl velmi rád, kdyby Wayne Rooney zůstal v jeho mužstvu. Ryan Giggs věří, že by mohl Rooney setrvat v Divadle snů, ale pod jednou podmínkou.

„Wayne je osvědčený střelec, měli by dát Waynovi šanci, aby mohl skórovat.“

„Je to o tom, zda se dokáže vyrovnat s tím, že nebude první volbou. Že už ve svém věku nebude hrát každý zápas, ale bude hrát 25-30 utkání a týmu maximálně pomůže.“

„Jestliže to Wayne dokáže, pak nevidím důvod, proč by nemohl zůstat v Manchesteru United.“

Wayne Rooney je s 253g góly nejlepším střelcem v historii Manchesteru United. Má smlouvu na příští dva roky.

