Premier League - Liverpool nemá se Salahem dost. Chce získat i Oxladea-Chamberlaina z Arsenalu

© dailystar.co.uk - Alex Oxlade-Chamberlain

0 Líbilo se

Dnes 12:35 - Letošní přestupové období může být pro Liverpool více než zlomové. Reds se musí probojovat do skupinové fáze Ligy mistrů a zároveň musí minimálně zopakovat loňské čtvrté místo v Premier League. I proto Liverpool nezahálí a v minulém týdnu přivedl Mohameda Salaha. Tím by však posilování ofenzivy skončit nemuselo, Liverpool se zajímá i o Alexe Oxladea-Chamberlaina z Arsenalu.

Oxlade-Chamberlain je vedle Mesuta Özila a Alexise Sáncheze jedním z hráčů Arsenalu, kterým v příští sezoně končí smlouva. Jednání o podepsání nového kontraktu probíhají, žádné konkrétní výsledky v podobě podepsání nové smlouvy však nemají.

O Chamberlaina se vedle Liverpoolu zajímá i Chelsea nebo Manchester City. Právě tým od řeky Mersey měl však předložit konkrétní nabídku. Jürgen Klopp považuje Chamberlaina za správného hráče pro jeho herní systém, a proto měl Arsenalu nabídnout 25 milionů liber.

Na tiskové konferenci, která probíhala po vyhraném finále FA Cupu se Chamberlain o své budoucnosti vyjádřil velmi neurčitě. Zároveň dodal, že uplynulá sezona Arsenalu byla velmi rozporuplná, klub sice vyhrál FA Cup, v lize už ale tak úspěšný nebyl, skončil až pátý a čeká ho pouze Evropská liga.

Třiadvacetiletý krajní záložník přišel do Arsenalu ze Southamptonu, odkud jej Arséne Wenger v roce 2011 vykoupil za necelých 14 milionů eur. Vinou kolísavé formy i častých zranění si ale Chamberlain stabilní místo v základní sestavě nevytvořil. V loňské sezoně kvůli zranění vynechal až devatenáct zápasů. Letos to bylo sice jen pět zápasů, přesto v Premier League nastoupil pouze do 29 zápasů, ve kterých v průměru odehrál 53 minut. V lize vstřelil dvě branky a na dalších sedm přihrál.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk