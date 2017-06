Premier League - Přestup Nemanji Matiče do Manchesteru United? Podle ESPN už tento týden

© metro.co.uk - Nemanja Matić

0 Líbilo se

Dnes 19:18 - O tom, že by se záložník Chelsea Nemanja Matič mohl znovu sejít v jednom týmu s manažerem Josém Mourinhem, který jej láká do Manchesteru United, se už nějaký čas mluví a píše a podle ESPN by k přestupu srbského defenzivního záložníka mohlo dojít už do konce tohoto týdne.

José Mourinho údajně usilovně pracuje na příchodu nového defenzivního záložníka, čímž by Paul Pogba dostal větší volnost při hře dopředu a vedle Matiče je s přestupem na Old Trafford spojován také středopolař Monaka Fabinho.



Přestože Manchester United jedná také o přestupech Ivana Perišiče a Álvara Moraty, má podle ESPN nejblíže k přestupu na Old Trafford právě Mourinhův bývalý svěřenec z Chelsea Nemanja Matič, který by se mohl stát hráčem United ještě před odletem týmu na předsezónní přípravu do Spojených států.



Chelsea údajně požaduje za svoji hvězdu 40 milionů liber, které by měly bez větších problémů pokrýt příchod Matičova nástupce Tiemouého Bakayoka, který zaujal manažera Blues Antonia Conteho svými letošními výkony v dresu Monaka.





Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz