Premier League - Pogba: Budu stále Griezmannův kamarád. Vyrovnal bych se i s tím, kdyby přestoupil do City

Dnes 14:08 - Jsou to dvě velké hvězdy francouzské reprezentace a také velcí přátelé. Paul Pogba a Antoine Griezmann si padli do noty. Paul Pogba přeje Griezmannovi jen to nejlepší a prohlásil, že by byl šťastný, i kdyby Griezmann přestoupil z Atlética Madrid do Manchesteru City, což je v současné době pro Pogbu velký rival, jelikož obléká dres Manchesteru United.

Antoine Griezmann byl dlouhou dobu velmi silně spojován s možným přesunem z Atlética Madrid do Manchesteru United, kde by se potkal právě s Paulem Pogbou. Jenomže nakonec se Antoine Griezmann rozhodl zůstat v Atléticu a podepsal s madridským klubem novou smlouvu.

Paul Pogba je jeho velkým kamarádem a doufá, že jeho reprezentační kolega bude šťastný, ať už to bude kdekoliv. Říká, že by byl šťastný, i kdyby Griezmann oblékal dres Manchesteru City.

„Griezmann? Chci, aby byl šťastný. Ať už bude hrát v Atléticu Madrid nebo v Manchesteru City, vyrovnám se s tím. Je to jeden z nejlepších hráčů na světě.“

„Pokud bude jinde šťastný i Zlatan Ibrahimovič, pak i já budu za něj šťastný.“

Francouzský záložník se pak lehce vrátil k uplynulé sezóně.

„Během mé první sezóny po návratu do Manchesteru United jsme získali tři trofeje a také místenku do Ligy mistrů, což bylo hlavním cílem. Jdeme do Ligy mistrů, a to je to, co jsem chtěl.“

„V příští sezóně bude naší hlavní pozorností Premier League. Je tady ale také Champions League, které budeme muset přikládat velkou váhu.“

A co Paul Pogba říká na kritiku, která se na něj během jeho návratu na Old Trafford několikrát v sezóně snesla?

„Důležité je to, co si myslí trenér. Ne ostatní. Dává mí důvěru. To samé také tři trofeje. Důvěřuji mi a byl spokojený od prvního momentu, co jsem dorazil. Byl jsem šťastný, že jsme vyhráli Evropskou ligu a dostali se do Ligy mistrů, protože v Premier League to bylo obtížné.“

