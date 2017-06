Premier League - Chelsea by mohla překonat rekordní částku zaplacenou za obránce, dvakrát

© talksport.com - Alex Sandro

Dnes 12:21 - Některé rekordy nemají hranice. Obzvláště ty, které se týkají přestupových částek se v posledních letech posouvají a překonávají čím dál častěji. Novým rekordmanem by se v tomto týdnu mohla stát Chelsea, která by nákupem Alexe Sandra stanovila rekordní sumu utracenou za obránce.

Herní styl Antonia Conteho mimo jiné spoléhá na kvalitní wing-backy, kteří vedle obranných povinností umí podpořit i ofenzivu. Jako ideální hráč pro Conteho systém se jeví Alex Sandro z Juventusu. Šestadvacetiletý krajní obránce v uplynulé sezoně nastoupil do třiačtyřiceti zápasů, ve kterých vstřelil 3 branky a na dalších 7 přihrál.

Díky výborným výkonům se o brazilského obránce intenzivně zajímá Chelsea, která by jeho přestup mohla dotáhnout do konce již tento týden. Sandrova smlouva s Juventusem trvá až do roku 2020, a proto si jej turínský klub cení na velkou sumu peněz. Chelsea by za Sandra měla zaplatit až 61 milionů liber, díky čemuž by se Brazilec stal nejdražším obráncem světa. Dosavadní rekord drží rovněž Brazilec a rovněž hráč spojený s Chelsea. David Luiz před třemi lety odcházel z Chelsea do PSG za 50 milionů liber, aby se před začátkem loňské sezony vrátil za třicet milionů liber zpět do Londýna.

Alex Sandro by nemusel být rekordním obráncem dlouho. Ještě dráž by toto léto mohl vyjít přestup Holanďana Virgila Van Dijka, o kterého se Chelsea rovněž zajímá a za kterého Southampton požaduje až 70 milionů liber.

Vedle Brazilce Sandra by Chelsea mohla tento týden dokončit ještě jeden přestup. Do londýnského klubu má namířeno defenzivní záložník Tiemoue Bakayoko, za jehož přestup by Monako mělo vyinkasovat 37 milionů liber.

Chelsea nemíní pouze nakupovat a počítá i s odchody některých hráčů. Pod manažerská křídla Josého Mourinha by se měl vrátit Nemanja Matić, osmadvacetiletý Srb, který hraje na podobné pozici jako Bakayoko. Po příchodu Alexe Sandra by se místo nenašlo ani pro dvaadvacetiletého Nathana Akého. Holandský obránce by mohl zamířit do Bournemouthu, ve kterém strávil část uplynulé sezony na hostování. Jeho přestupové částka by se mohla pohybovat kolem 20 milionů liber.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk