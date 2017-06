Premier League - Lyon varuje Arsenal ohledně Lacazetteho. Za méně než 44 milionů liber ho nepustí

© mirror.co.uk - Alexandre Lacazette

Dnes 17:38 - Prezident Lyonu Jean-Michel Aulas přiznal, že jeho klub je připraven ponechat si útočníka Alexandre Lacazetteho, pokud Arsenal nezaplatí za svůj cíl 44 milionů liber. Kanonýři před pár dny otevřeli jednání o Lacazetteho přestupu na Emirates Stadium, přestože francouzský útočník měl ještě nedávno namířeno do Atlétika Madrid.

Lacazette byl sice rozhodnutý přestoupit v létě do Atlétika Madrid, jenže přestupový trest španělského celku dohodu zhatil a své šance hodlá využít Arsenal, který otevřel jednání s francouzským klubem ohledně možného přesunu hvězdného útočníka.



Jean-Michel Aulas v rozhovoru pro L´Equipe přiznal, že je předčasné říkat, že francouzský reprezentant skončí na Emirates Stadium a dokonce nevylučuje, že se Atlétiko vrátí v lednu s nabídkou po vypršení svého trestu.



„Nemám v úmyslu zbavovat se Alexandreho za každou cenu, protože Atlétiko má v plánu vrátit se 1. ledna s nabídkou," prozradil Aulas. „Teď musím naslouchat tomu, co si přeje sám Alexandre.“



„Viděl jsem Arséna Wengera na utkání Francie - Anglie. Byl jsem tam se svým poradcem Gerardem Houllierem a pochopil jsem, že Arsenal možná bude mít zájem, ale je předčasné říkat, že se tak stane.“



„Hovoříme o 50 až 60 milionech eur, plus 12 milionech v bonusech. To je 65 milionů eur (57 milionů liber). Vedení Arsenalu je však o našich požadavcích informováno.“



„Ale upřímně jsem v tuto chvíli na Arsenal ani nepomyslel. Myslel jsem si, že Alexandre zůstane kvůli neúspěchu s přestupem do Atlétika Madrid.“



Aulas nicméně nevylučuje, že součástí Lacazetteho přestupu do Arsenalu by se mohl stát útočník Olivier Giroud, který v poslední sezóně nastoupil za Arsenal v základní sestavě k pouhým 11 utkáním Premier League.



„Je to chlapec, který se nám hodně líbí, který střílí hodně gólů a má v plánu dostat se na mistrovství světa 2018 v Rusku. Osobně mi řekl, že si vezme čas na rozhodnutí, protože neví, jak na tom v Arsenalu bude a rád by byl v příští sezóně útočníkem číslo 1. Klíčem bude Arséne Wenger. Uvidíme,“ dodal Aulas.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz