Premier League - José Mourinho by rekordní přestupovou částku utratil raději za Kanea než za Ronalda

© skysports.com - Harry Kane

1 Líbilo se

Dnes 14:51 - Manchester United pro příští sezonu hledá nového útočníka, který nahradí Zlatana Ibrahimoviće. Švédská živoucí legenda utrpěla vážné zranění, které je jedním z důvodů neprodloužení smlouvy s United. Velký zájem Manchester jevil o Álvara Moratu z Realu Madrid. José Mourinho má však i další alternativu, jeho vysněným útočníkem je Harry Kane.

Fotbalový svět v posledních dnech rozvířila zpráva o Cristianu Ronaldovi, který chtěl kvůli aféře s daněmi odejít z Realu Madrid. V návaznosti na to se objevily spekulace o Ronaldově návratu do klubu, který z něj udělal světového fotbalistu - do Manchesteru United.

José Mourinho by však více než Ronaldův návrat přivítal jinou posilu, a to Harryho Kanea. V posledních třech sezonách je Harry Kane obrovským zjevením v dresu Tottenhamu. V uplynulých dvou ročnících se dvakrát stal nejlepším střelcem Premier League. Letos se v osmatřiceti zápasech za Tottenham trefil celkem 35krát a ke svým gólům přidal i 7 asistencí. To vše ve třiadvaceti letech.

V Premier League existují mnohá kritéria, která určují cenu hráče. Vedle výkonů na hřišti, talentu a potenciálu hráče mnohdy cenu zvyšuje i to, zda je daný fotbalista Angličan. Harry Kane naplňuje všechny tyto parametry. K přestupovému vyjednávání navíc vedle Kaneových silných stránek musíme přičíst i neúprosného obchodnického ducha Daniela Levyho, vlastníka Tottenhamu, který si odvykl prodávat své nejlepší hráče jiným týmům z Premier League. Nehledě na to, že Kane má smlouvu s Tottenhamem až do roku 2022.

Manchester United by proto za Kanea musel nabídnout opravu astronomickou částku, která by překonala současný přestupový rekord. Ten v předešlé sezoně posunul právě Manchester, který za 90 milionů liber koupil Paula Pogbu. Cena za Harryho Kanea by mohla začínat na 100 milionech liber.

V probíhajícím přestupovém období Manchester United získal první posilu, a to švédského obránce Victora Lindelöfa. United se zajímají i Ivana Perišiće nebo Nemanju Matiće z Chelsea. Tottenham zatím žádnou novou posilu nezískal.

Ondřej Pražák / skysports.com