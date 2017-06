© metro.co.uk - Nemanja Matić

Dnes 18:02 - Manchester United údajně dosáhl slovní dohody ohledně osobních podmínek s defenzivním záložníkem Chelsea Nemanjou Matičem, který by se tak v případě svého přestupu na Old Trafford znovu sešel s manažerem Josém Mourinhem. Chelsea si už mezitím našla náhradu, kterou by se měl stát Tiemoue Bakayoko z Monaka.

United jsou dlouhodobě spojováni s přestupem srbského záložníka, který hrál klíčovou roli v Chelsea při zisku titulu v Premier League během sezóny 2014/15. Tento úspěch navíc zopakoval i v poslední sezóně, tentokrát už bez Josého Mourinha na lavičce.



Jenže po konci sezóny se začalo mluvit o možném příchodu nadějného záložníka Monaka Tiemoueho Bakayoka, jehož přestup do Chelsea by mohl značit Matičův odchod a podle Manchester Evening News se právě k tomuto kroku schyluje.



Podle místních novin už brání v Matičově přestupu na Old Trafford pouze dohoda mezi oběma kluby, která by měla být pouhou formalitou. Zůstává však záhadou, proč Manchester United pracuje také na příchodu záložníka Monaka Fabinha, za kterého měl nabízet 35 milionů eur.



Zdá se nepravděpodobné, že United přivedou oba hráče, když ve svém kádru mají silný střed pole, kde bojují o místo Ander Herrera, Paul Pogba, Michael Carrick a Marouane Fellaini.



Podle některých spekulací by Mourinho a hierarchie United mohli pracovat na obou obchodech a poté se rozhodnout, který z hráčů bude lépe vyhovovat jejich potřebám.

