Premier League - Mohamed Salah se vrací do Premier League. Na 5 let se upsal Liverpoolu

Dnes 08:47 - Očekávané se stalo skutečností. Mohamed Salah přestoupil z AS Řím do Liverpoolu. Egyptský záložník podepsal s anglickým klubem smlouvu na 5 let. Reds za něj i se všemi poplatky zaplatí 34,3 miliónu liber. Jürgen Klopp považuje Salaha za velkou posilu, která jeho mužstvu výrazně pomůže. Salah má navíc s Premier League zkušenosti, působil v Chelsea.

Počáteční nabídka, kterou Liverpool odeslal do AS Řím už v červnu, byla zamítnuta. Italský klub požadoval za Salaha více než nabízených 28 miliónů liber. Jenomže Reds byli vytrvalí, a to se jim vyplatilo. Nakonec se jim podařilo Salaha ulovit.

Pětadvacetiletý Egypťan by měl být přítomen už na čtvrtečním tréninku Liverpoolu. Bude nosit dres s číslem 11, přičemž Roberto Firmino toto číslo vymění za 9. V týmu jej vítá manažer Jürgen Klopp.

„Mohamed má dokonalou kombinaci potenciálu a zkušeností. Pro nás je to opravdu vzrušující posila.“

„Zná Premier League. Zahrál si Ligu mistrů. Je jedním z nejdůležitějších hráčů své země. V Itálii se mu vedlo skvostně. Má vlastnosti, které vylepší náš tým. Sledoval jsem ho už od té doby, co se objevil v Basileji. Dospěl do opravdu dobrého hráče.“

„Jeho tempo je neuvěřitelné. Přináší nám větší útočnou hrozbu, a to jsme v této oblasti byli už tak dost silní. Líbí se mi, že budeme konkurenceschopnější.“

„Nejdůležitější ovšem je, že je hladový. Touží být ještě lepší, chce se zlepšovat. Věří v to, o co se tady v Liverpoolu snažíme. Je velmi rád, že je nyní jeho součástí.“

„Je ambiciózním hráčem, který chce vyhrávat. Chce bojovat na té nejvyšší úrovni. Ví, že si své ambice může splnit v Liverpoolu.“

Mohamed Salah přestoupil v lednu 2014 z Basileje do Chelsea za 11 miliónů liber, ale v Chelsea odehrál jen 19 utkání. Putoval na hostování do Fiorentiny a do AS Řím, kde oživil svou kariéru. V roce 2016 pak přestoupil do AS Řím natrvalo. V loňské sezóně zaznamenal Salah 15 gólů a pomohl AS Řím ke druhému místu v ligové tabulce Serie A.

