Premier League - Třicetiminutové poločasy a zastavování času vymýtí zdržování. Pokud nebudeme zkoušet změny pravidel, fotbal ustrne, říká expert BBC Pat Nevis

Dnes 16:17 - Mezinárodní výbor pro dohlížení na fotbalová pravidla (IFAB) před několika dny přednesl návrhy změn pravidel, o kterých by se mělo začít diskutovat a případně implementovat do fotbalu. Nejrazantnější by mohla být změna hrací doby, a to ze stávajících devadesáti minut na šedesát.

Projednávaný koncept IFAB nese název Play Fair. Spravedlivější hře by mělo dopomoci právě zkrácení základní hrací doby z devadesáti minut na šedesát. Taková změna by zároveň obnášela to, že čas by se zastavoval pokaždé, kdy by míč nebyl ve hře.

Projednávané inovace pravidel zhodnotil expert BBC a bývalý hráč Chelsea nebo Evertonu, Pat Nevin. „Posledních dvacet až třicet let jsme se chovali jako Luddité [angličtí řemeslníci, kteří během průmyslové revoluce protestovali proti mechanizaci výroby] - nechtěli jsme žádné změny a pravidla fotbalu stagnovala. Věřím, že nyní vstupujeme do nové éry, ve které fotbaloví experti chtějí, aby se hra inovovala a modernizovala. Nedávno bylo pro příklad odsouhlaseno testování videorozhodčího, po čemž se volalo už v době, kdy jsem aktivně hrál, tedy před nějakými pětadvaceti lety,“ řekl Nevin.

Z dat společnosti Opta, která se zabývá analyzováním sportovních statistik, vyplývá, že v loňské sezoně byl balon nejvíce minut ve hře při zápasech Arsenalu - v průměru 58,1 minuty. Nejméně se naopak hrálo v zápasech Crystalu Palace - 52,33 minut.

Na základě těchto faktů přišla IFAB s návrhem, aby se poločasy zkrátily na 30 minut a čas se zastavoval pokaždé, když míč opustí hřiště.

Z devadesátiminutové základní hrací doby se opravdu hraje stěží šedesát minut. Tolik promrhaného času nevynahradní ani nastavení; zdroj: surreyfa.com

„Jsem pro, aby se základní hrací doba zkrátila, protože už teď je patrné, že plných devadesát minut se nikdy nehraje. Když se blíží závěr zápasu, týmy začínají střídat, nebo zdržovat hru. Nastavený čas nikdy plně nenahradí čas, který se nehrálo. Kdyby se přistoupilo na zastavování časomíry, týmy by pak neměly důvod zdržovat,“ kvituje změnu Nevin.

„Zkrácení hrací doby a hraní na čistých šedesát minut by nebylo až takovou změnou pro fotbalisty, ale spíš fanoušky a televizní společnosti. Za stávajícího stavu televize poměrně přesně vědí, jak dlouho budou které zápasy trvat a kolik prostorů ve vysílání zaberou. Kdyby se čas zastavoval pokaždé, když míč opustí hřiště, stane se délka zápasů méně čitelná. To znejistí jak televizní společnosti, tak diváky,“ uvedl možnou nevýhodu změny pravidel Nevin.

Dalším návrh se týká rozehrávky standardních situací. Nový koncept říká, že hráč rozehrávající standardní situaci by nemusel přihrávat spoluhráči, nebo střílet na bránu, ale sám by mohl pokračovat v driblinku, který byl přerušen například faulem.

Tato změna má udržet dynamiku hry, která je narušena právě fauly. Faulovaný hráči by tak nemusel čekat na spoluhráče, sám by si zastavil balon a z místa pokračoval ve svém driblinku.

„Takové pravidlo si v praxi nedovedu moc představit. Tvůrci tohoto návrhu říkají, že by se díky tomu zrychlila a zdynamizovala hra. Podobný předpoklad tu byl i před pětadvaceti lety, kdy se brankářům zakázalo sbírat do rukavic malou domů,“ říká Pat Nevin.

Jiný koncept na změnu pravidel se podobá něčemu, čemu se v hokeji říká technický gól. Ve fotbale by takovou branku mohl rozhodčí uznat v tehdy, kdy hráč rukou úmyslně zastaví míč, který by jinak skončil v síti.

Podobná situace byla k vidění na fotbalovém mistrovství světa v roce 2010. V tehdejším čtvrtfinálovém zápase s Ugandou Uruguayec Luis Suárez rukou zablokoval střelu, která by jinak skončila gólem. Rozhodčí Suáreze vyloučil a nařídil penaltu, tu však Ghana neproměnila a nakonec vypadala.

Luis Suárez ve čtvrtfinále Mistrovství světa rukou zabránil, aby Ghana skórovala. Podle nového pravidla by to mohl být technický gól; zdroj: bbc.com

„V případě, že by šlo o jasně úmyslné hraní rukou, neměl bych s takovým pravidlem sebemenší problém. Muselo by se však určit, jaké hraní rukou by bylo důvodem pro uznání gólu. Kdyby se jednalo ruku v přirozené herní pozici, gól by se odpískat neměl. Možná bych případné pravidlo technického gólu rozšířil i na ty případy, kdy ke zmaření zjevného gólu došlo jiným způsobem, než úmyslným hraním rukou,“ rozvedl pravidlo Nevin.

Jiný návrh je vypůjčen z ragby. Říká, že rozhodčí by mohl odpískat poločas pouze poté, co by se míč dostal do zámezí.

„Za vyzkoušení různých konceptů v praxi nic nedáme. Když se to či ono pravidlo zkusí a neosvědčí se, tak se nic neděje. Pokud však ustrneme na jednom bodě, aniž bychom nezkusili nic nového, tak si budeme stěžovat stále na tytéž problémy,“ uzavřel Pat Nevin

Ondřej Pražák / bbc.com