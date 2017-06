Premier League - Diego Costa touží po návratu do Atlética. Obětuje půl rok bez zápasu?

© skysports.com, kuchalana.com, fotbalportal.cz - Costa chce zpátky do Atlética

Dnes 14:58 - Na začátku června měl Diego Costa dle svých slov obdržet od Antonia Conteho zprávu o to, že nefiguruje v dalších plánech Chelsea. Proto je takřka jasné, že během léta Stamford Bridge opustí. Podle zdrojů SkySports se chce Diego Costa vrátit do Atlética Madrid, které má ve svém srdci. Ovšem pokud by opravdu znovu chtěl obléct dres Rojiblancos, musel by vydržet půl roku bez soutěžního zápasu.

Atlético Madrid obdrželo od FIFA trest, který jim zakazuje zaregistrovat do konce roku 2017 jakéhokoliv nového hráče. Proto je pro klub velmi složité někoho přivést. Zároveň to Atléticu pomohlo v tom, aby udržel v týmu Antoina Griezmanna.

Diego Costa pomohl Chelsea k titulu, připsal si 20 ligových gólů. Ovšem jeho budoucnost na Stamford Bridge je značně nejistá, spíše to vypadá, že nebude žádná. Na začátku června totiž Costa oznámil, že obdržel od hlavního manažer Conteho zprávu o tom, že s ním nadále nepočítá.

Je tedy zřejmé, že Diego Costa změní působiště. Už několikrát v minulosti prohlásil, že by si rád znovu zahrál za Atlético Madrid, kde se mu náramně dařilo. Jestliže by se k tomuto kroku nyní odhodlal, musel by se na první zápas počkat až do ledna.

Do té doby by jej Atlético nemohlo kvůli trestu FIFA zaregistrovat. Podstoupí Costa to, co v nedávné minulosti musel podstoupit například Arda Turan?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz