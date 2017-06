Premier League - Robert Pires o Arsénu Wengerovi, budoucnosti Sáncheze a Özila a potřebách Arsenalu v boji o titul

© skysports.com, fotbalportal.cz - Pires s Wengerem

1 Líbilo se

Dnes 10:33 - Byl jedním ze symbolů Arsenalu. Nyní jako bývalý hráč samozřejmě pozorně sleduje Gunners. Robert Pires se ve velkém rozhovoru pro SkySports rozpovídal o klíčové nadcházející sezóně pro Arséna Wengera, o budoucnosti Alexise Sáncheze a Mesuta Özila a také o tom, proč Kanonýři potřebují vynaložit přes léto velké peníze na nové posily, aby mohli bojovat v Premier League o titul.

Už 10 let uplynulo od posledního vystoupení Roberta Pirese v dresu Arsenalu, ale i tak zůstává známou tváří, kterou lze potkat v London Colney, sídle Gunners. Francouz, který získal s Arsenalem dva tituly v Premier League mezi lety 2000 až 2006, má s Arsénem Wengerem velmi úzké vztahy a pravidelně se účastní tréninků prvního týmu. „Udržuje mě to v kondici,“ říká s úsměvem.

Pires je na tréninku velmi oblíbený. Stejně tak jej mají rádi fanoušci Arsenalu, kteří často vyvolávají jeho jméno. Pires byl vidět, i když se nedařilo a byl i u oslav vítězství v FA Cupu.

„Všichni hráči i Arséne Wenger byli z minulé sezóny velmi zklamáni. Samozřejmě, vyhráli jsme FA Cup, ale byli velmi zklamáni tím, že jsme se nekvalifikovali do Ligy mistrů. Nejdůležitější věcí je těšit se na novou sezónu. Cílem je vyhrát Premier League.“

Tento cíl se budou Gunners snažit splnit opět pod vedením Arséna Wengera, protože francouzský manažer před několika týdny podepsal novou dvouletou smlouvu, která byla potvrzena několik dní po vítězství v FA Cupu. Pro Pirese, který hrál svůj nejlepší fotbal v kariéře právě pod Wengerem, to bylo dobré rozhodnutí.

„Chápu, že někteří fanoušci jej kritizují. Ale nejdůležitější je mu věřit a věřit týmu. Jsem privilegovaný muž, protože mohu trénovat s prvním týmem. Vidím, že Arséne Wenger je tím stejným chlapem a manažerem, kterým už je po dlouhá léta. Ví tu nejdůležitější věc, jak řídit Arsenal, aby vyhrál Premier League.“

Tato tvrdá práce mu začíná opět teď v létě. SkySports tipuje Arsenal na triumf v Premier League v kurzu 11:1. Pires uznává, že příští měsíce budou mít zásadní význam pro celý klub.

„Toto léto je pro Arsenal extrémně důležité, především pro Alexise Sáncheze a Mesuta Özila.“

Nejistota okolo Sáncheze a Özila vrhá zlověstný stín na Emirates Stadium, přičemž oba hráči zatím nesouhlasili s novými smlouvami. Oběma brzy skončí stávající kontrakty. Obzvláště Alexis Sánchez je na přestupovém trhu hodně žádaný. V loňské sezóně nasázel během 51 utkání 30 gólů.

„Doufám a přeji si, aby oba prodloužili smlouvu, protože oba dva jsou pro stabilitu a kvalitu týmu velmi důležití. Potřebujeme bojovníky, jakým je Alexis Sánchez. Potřebujeme Mesuta Özila. Nevím, co se stane na konci přestupového okna, ale Arséna Wengera čeká spousta práce.“

Bez ohledu na to, co se stane s jejich hvězdným duem, Pires trvá na tom, že Arsenal musí během letního přestupového období investovat velké množství peněz do posil, aby dokázal udržet krok s konkurencí.

„Arsenal musí koupit nějaké hráče a utratit spoustu peněz, protože prvotní cíl, na který se musíme zaměřit, je vyhrát Premier League.“

Gunners jsou spojováni s celou řadou jmen. Nevyhnulo se ani Kylianu Mbappému, snad nejžádanějšímu zboží na trhu. Osmnáctiletého mladíka obdivuje i Arséne Wenger a Robert Pires měl pro něj také pochvalná slova.

„Kylian Mbappé je skvělý hráč s velkou budoucností. Je mladý a stále musí dokazovat, že se vyvíjí. Ale v Ligue 1i v Lize mistrů hrál v dresu Monaka velmi dobře. Daří se mu i v národním týmu. Má velmi dobrý profil pro to, aby hrál za Arsenal. Ale chce jej hodně klubů, hlavně Real Madrid. A Mbappé bude opravdu hodně drahý.“

Arsenal se také zajímá o Alexandra Lacazetta, další francouzského útočníka. Robert Pires byl pak požádán, aby srovnal kádr, ve kterém v Arsenalu působil, s tím současným.

„Je to těžká otázka, protože tým „Neporazitelných“ byl téměř dokonalý. Ale možná tento tým potřebuje hráče, jakým je třeba Martin Keown. Kvalita tam je, věřte mi. Někteří hráči dokáží hrát na velmi vysoké úrovni, ale potřebujete bojovníky. Když hrajete Premier League, potřebujete dobrou kombinaci hráčů.“

Je na Arsénu Wengerovi, aby dosáhl na rovnováhu v mužstvu. Dokáže poskládat takový tým, který bude na konci sezóny 2017/2018 zvedat nad hlavu pohár pro mistra ligy?

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz