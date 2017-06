Premier League - James Rodríguez odmítl AC Milán, čeká na nabídku od Manchesteru United

© thesun.co.uk - James Rodríguez

Dnes 14:59 - Kolumbijský záložník James Rodríguez v Realu Madrid nedostává tolik prostoru, jak by si on sám představoval, a proto je dost možné že během letního přestupového období změní dres. S konkrétní nabídkou už stihl přijít finančně posílený AC Milán. Real Madrid nabídku přijal, Rodríguez však odmítl, věří v zájem Manchesteru United.

James Rodríguez v této sezoně nastoupil za Real Madrid pouze do 22 ligových utkání, ve kterých v průměru odehrál 53 minut. S takovou porcí není pětadvacetiletý záložník spokojen, a proto by rád přestoupil někam, kde bude plnit důležitější roli.

Vážný zájem o kolumbijského hráče projevil AC Milán, jehož nabídku 53 milionů liber (60 milionů eur) Real Madrid přijal, James Rodríguez však s AC Milán jednat nechtěl. Autora osmi ligových gólů a šesti asistencí by rád získal Inter Milán, PSG nebo řada klubů z anglické Premier League. Sám hráč však věří a doufá, že o jeho služby bude stát především Manchester United. Ač Rudí ďáblové začali podepisovat první posily, žádná konkrétní nabídka z Jamese prý zatím nepřišla.

Pětadvacetiletý Kolumbijec přišel do Realu Madrid po vydařeném Mistrovství světa v Brazílii v roce 2014. Tehdy za něj Real vyplatil Monaku 75 milionů eur, a Rodríguez se tak stěhoval podruhé během dvou sezon. O sezonu dříve totiž přišel do Monaka z Porta, a to za 45 milionů eur.

Ondřej Pražák / thesun.co.uk