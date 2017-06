Premier League - Chelsea by ráda využila nespokojenosti Roberta Lewandowského

© espnfc.com - Robert Lewandowski

0 Líbilo se

Dnes 14:13 - Chelsea se v létě pravděpodobně rozloučí s Diegem Costou, a proto se poohlíží po novém útočníkovi. V úvahu připadal opětovný nákup Romelua Lukakuka. Nyní se Chelsea naskytla další varianta, možná ještě lákavější než Lukaku, a to Robert Lewandowski, který údajně není v Bayernu stoprocentně spokojen.

Polský útočník v uplynulé sezoně nastřílel úctyhodných 43 gólů. V Bundeslize si Lewandowski připsal „jen“ 30 branek, a proto se nestal králem střelců německé ligy. Právě to má být hlavní důvodu nespokojenosti zanedlouho devětadvacetiletého útočníka.

Robert Lewandowski si stěžoval, že spoluhráči mu v posledních kolech dostatečně nepomohli k tomu, aby byl nejlepším střelcem Bundesligy. Tím se stal útočník Dortmundu, Pierre-Emerick Aubameyang, který vstřelil 31 gólů, o jeden více než Lewandowski.

„Robert mi řekl, že necítil žádnou podporu a trenér [Carlo Ancelotti] nemotivoval ostatní spoluhráče, aby mu pomohli stát se nejlepším střelcem ligy. Tak zklamaného jsem ho ještě neviděl,“ řekl Maik Barthel, útočníkův agent.

Neshod a nespokojenosti Roberta Lewandowského se snaží využít právě Cheslea, která by jej ráda získala do svého týmu. S přestupem do Chelsea byl intenzivně spojován Romelu Lukaku, který do Evertonu přišel právě z Chelsea. Toffies však za svého klíčového hráče požadují částku blížící se světovému přestupovému rekordu.

Blues v příští sezoně znovu čeká Liga mistrů, která si žádá široký a vyrovnaný kádr. Proto bude Chelsea potřebovat více než jednoho prvotřídního útočníka. Současnou volbou číslo dvě je Michy Batshuayi, který v uplynulé sezoně dostával prostor převážně v závěru zápasů, a proto ani on není se svojí rolí úplně spokojený.

Diego Costa by se mohl vrátit zpět do Madridu. Atlético má sice zákaz přestupů, vyřešit by to však mohlo půlroční Costovo hostování ve vhodném klubu.

Lewandowski mohl do Anglie zamířit už v roce 2010. Tehdy hrál ještě v Lechu Poznaň a o jeho získání usiloval Blackburn Rovers, který působil v Premier League. Přestup však zhatila erupce islandské sopky, která narušila letovou dopravu, a Lewandowski tak nakonec skončil v Borusii Dortmund.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk