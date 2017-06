Premier League - Nemanja Matić by mohl opustit Chelsea, aby znovu hrál pod José Mourinhem

© metro.co.uk - Nemanja Matić

1 Líbilo se

Dnes 13:26 - Nemajna Matić zažívá v Chelsea úspěšné období své fotbalové kariéry. Dvakrát vyhrál Premier League. Jednou s týmem ovládl Ligový pohár i FA Cup. Přesto je možné, že srbský fotbalista v Chelsea skončí a jeho kroky zamíří jinam. Zájem má José Mourinho, který si Matiće velmi cení.

Manchester United se toto léto poohlíží po defenzivním záložníkovi, který by svou prací uvolnil nohy třeba i Paulu Pogbovi, který by se tak mohl více soustředit na ofenzivu. I kvůli tomu se United dotazovali na Erica Diera, univerzálního defenzivního hráče Tottenhamu. Třiadvacetiletý Dier má však s Tottenhamem smlouvu až do roku 2021, a proto by byla cena za jeho přestup vysoká.

Podle deníku The Sun si sám Matić není svojí budoucností v Chelsea jistý. Na jeho pozici Antonio Conte před začátkem loňské sezony přivedl N’Golo Kantého. Byť oba záložníci v této sezoně, kdy Chelsea získala titul, nastupovali často vedle sebe, je možné, že Matićovi přibyde další konkurence. Blues totiž usilují o získání Tiemouého Bakayoka, záložníka Monaka. Ve stávajícím kádru Chelsea navíc stále figuruje Cesc Fabergas, další a ofenzivněji laděný adept na místo ve středu zálohy Blues.

V základní sestavě Chelsea by tak v nadcházejícím ročníku nemuselo být tolik místa jako letos. Záchranné laso by mohl srbskému fotbalistovi hodit José Mourinho, který jej v roce 2014 přivedl do Chelsea. Britský deník Metro zmiňuje částku až 35 milionů liber, kterou je Manchester ochoten za Matiće utratit.

Ondřej Pražák / express.co.uk