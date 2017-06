Premier League - Liverpool učinil nabídku za obránce Koulibalyho, rád by ulovil i Aubameyanga

© bleacherreport.com - Kalidou Koulibaly

Dnes 11:42 - Liverpool bude v příští sezoně bojovat o skupinovou fázi Ligy mistrů i o ještě lepší pozici v Premier League. Účast na více fotbalových frontách si vynutí rozšíření kádru, a proto Reds nezahálejí. V Neapoli se zajímají o středního obránce Kalidoua Koulibalyho, za kterého poslali konkrétní nabídku. Jürgen Klopp by navíc rád znovu navázal na spolupráci s útočníkem Aubameyangem.

Poté, co nevyšel přestup Virgila Van Dijka, se Liverpool zajímá o obránce Kalidoua Koulibalyho. Za šestadvacetiletého obránce Liverpool nabídl necelých 37 milionů liber, Neapol však tuto částku odmítla.

O senegalského obránce, jehož silnou stránkou je vedle čtení hry i rozehrávka, se v uplynulé sezoně intenzivně zajímala Chelsea. Londýnský klub za Koulibalyho nabízel více než 50 milionů liber, ani to ale Neapol neobměkčilo.

Liverpool to se získáním Kalidoua Koulibalyho myslí vážně, údajně už má připraven i první návrh smlouvy, podle které by se Koulibaly upsal Liverpoolu na pět let a týdně by si přišel na 54 tisíc liber.

Další výraznou posilou by se mohl stát útočník Pierre-Emerick Aubameyang. Osmadvacetiletý útočník se prakticky každé přestupové období stává terčem nejrůznějších přestupových spekulací. Ve prospěch Liverpoolu by mohl hrát fakt, že by se Aubameynag znovu setkal s manažerem Jürgenem Kloppem.

Sám Aubameyang se měl nechat slyšet, že by se odchodu z Dortmundu nebránil. V závodě o získání gabonského útočníka by měl Liverpool tvrdou konkurenci, například PSG. V letošní sezoně Aubameyang nastřílel v šestačtyřiceti zápasech neuvěřitelných 40 gólů, a i proto by jeho cenovka začínala na 60 milionech liber.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk