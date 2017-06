Premier League - Emmanuel Petit odrazuje Kyliana Mbappého od přestupu do velkoklubu, jako varovný příklad volí Anthonyho Martiala

© bayernforum.com - Kylian Mbappé

Dnes 12:41 - Monackou kometu - Kyliana Mbappého - chtějí všichni. Real Madrid, Manchester United i Arsenal. V osmnácti letech má francouzský útočník nabídky od těch nejlepších evropských týmů. Někdejší francouzský záložník a hráč Arsenalu, Emmanuel Petit však varuje, aby se neunáhlil.

V osmnácti letech se Kylian Mbappé stal důležitou Monaka, které vyhrálo francouzský titul a v Lize mistrů se dostalo až do semifinále. Ve všech čtyřiačtyřiceti zápasech Mbappé vstřelil 26 gólů a na dalších 14 přihrál.

Není proto divu, že přitahuje pozornost předních evropských klubů. Emmanuel Petit však upozorňuje na to, že šlo o Mbappého první sezonu v seniorském fotbale a případný přestup spojený s velkým tlakem by mohl jeho nadějně rozjetou kariéru zabrzdit.

„Dostával spoustu prostoru, neodehrál sice kompletní sezonu, zápas co zápas, přesto ale dostal šanci a ukázal svůj talent. V případě přestupu do většího klubu, by ale neměl jistotu, že bude dostávat pravidelný čas na hřišti a tím by se jeho rozlet mohl zastavit,“ řekl Petit o Mbappém, který odehrál v průměru šedesát minut na zápas.

„V sezoně před konajícím se Mistrovstvím světa by přestup mohl být riskantní i pro samotného hráče, který by se tak nemusel dostat do nominace. Jestli by dokázal ustát tlak spojený s hraním ve světovém velkoklubu, to nevíme. Známe ho teprve jednu sezonu.“

Kylian Mbappé je vedle Realu Madrid spojován i s přestupem do Manchesteru United. Právě v tomto týmu vidí Emmanuel Petit nenásledováníhodnou paralelu v osobě Anthonyho Martiala.

„Vzpomeňte si, jak před dvěma lety přestupoval Anthony Martial z Monaka do Manchesteru United. V prvních měsících hrál dobře a zdálo se, že se trvale prosadí do základní sestavy. Ale poté, co se týmu ujal José Mourinho, už Martial tolik prostoru nedostává. Přestupy mladých hráčů do velkoklubů jsou proto velmi riskantní. Talent jako takový je důležitý, ale potřebné je i sebevědomí a důvěra, a to jak ze strany spoluhráčů, tak ze strany manažera,“ uzavřel Petit.

Ondřej Pražák / talksport.com