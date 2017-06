Premier League - Tottenham i Liverpool usilují o přestup Thomase Lemara z Monaka

© thesun.co.uk - Thomas Lemar

Dnes 11:36 - Mladí hráči Monaka poutají po povedené sezoně, ve které získali francouzský titul a probojovali se do semifinále Ligy mistrů, velkou pozornost. Velkým lákadlem pro ostatní týmy je útočník Kylian Mbappé, stranou však nezůstávají ani jiní hráči Monaka. O křídelníka Thomase Lemara se vedle Tottenhamu zajímá i Liverpool.

Jednadvacetiletého Francouze Monako využívalo převážně na levém křídle. Z této pozice Lemar v pětapadesáti zápasech nastřílel 14 gólů a připsal si i 17 asistencí. Byl tak nedílnou součástí úspěšné monacké sezony.

Největším uchazečem o Lemarovy služby se zdál být Tottenham, mezi zájemce se však nyní přidal i Juventus Turín a Liverpool. Reds hledají do svého týmu další dravé křídlo, které by doplnilo Sadia Maného. S přestupem do Liverpoolu je intenzivně spojován Mohamed Salah, jako případnou variantu si tedy čtvrtý tým Premier League zvolil právě Thomase Lemara.

Tottenham by si zase rád spravil chuť po loňském nepříliš vydařeném přestupu Moussy Sissoka, který přišel z Newcastlu za 35 milionů liber. Sedmadvacetiletý Francouz si nevytvořil stabilní pozici v sestavě Spurs a i podle jeho vlastních slov je možné, že v létě Tottenham opustí.

Thomas Lemar přišel do Monaka před dvěma lety. Za 4 miliony eur z Caen. Během dvou sezon se Francouz vypracoval v přesného driblera s výbornou kopací technikou, jeho přestup však nebude levnou záležitostí. Smlouva jej totiž váže k monackému týmu až do roku 2020.

Ondřej Pražák / 90min.com