Premier League - Manchester United by rád získal Erica Diera. Tottenham si hráče cení minimálně na 50 milionů liber

Dnes 16:21 - O hráče týmů, které jsou krok od toho, aby byly součástí širší špičky evropských klubů, bývá zpravidla velký zájem. Jedním takovým týmem je Tottenham a jeho mladí a talentovaní hráči. V hledáčku konkurence uvízl Eric Dier, o kterého usiluje Manchester United.

Minulý týden Manchester United oznámil první letní posilu. K týmu se připojí švédský obránce Victor Lindelöf, kterého United získali za 30 milionů liber z portugalské Benfiky. Posilování defenzivy by tím končit nemělo. Manchester se momentálně uchází o Erica Diera z Tottenhamu.

Třiadvacetiletý Angličan přestoupil do Tottenhamu před třemi lety. Dorostenecké roky trávil Dier netradičně mimo Anglii. Podobně jako Lindelöf přišel z portugalské ligy, hrával však za lisabonský Sporting.

Ke Spurs Dier přestoupil jako střední obránce, zpočátku však do zápasů nastupoval i jako pravý obránce. V uplynulé sezoně se manažerovi Mauriciovi Pochettinovi osvědčil jako spolehlivý defenzivní záložník a letos byl neodmyslitelnou součástí tříčlenné defenzivní řady Kohoutů. Dier tak prokázal svoji všestrannost. I jako defenzivní hráč vstřelil za Tottenham v každé ze tří sezon alespoň dvě branky.

Podle představ Manchesteru United a manažera Josého Mourinha by se Eric Dier mohl stát ideální náhradou za Michaela Carricka. I tento pětatřicetiletý Angličan přišel do Manchesteru z Tottenhamu, v roce 2006 za něj United utratili 23 milionů liber. Obchody na trase Tottenham - Manchester United tehdy kvetly, ale posledním hráčem, který opustil Kohouty pro Rudé ďábly, byl Dimitar Berbatov, jehož přestup se uskutečnil v roce 2008.

Od té doby žádný hráč do Manchesteru z Tottenhamu nepřestoupil, přestože zájem ze strany United byl hned v několika případech. Manchester se v průběhu sezon ucházel o Luku Modriće i Garetha Balea. Daniel Levy, vlastník Spurs, se ale v posledních letech zatvrdil a přestupy klíčových hráčů v rámci Premier League zamítá. Diera si prý Levy cení minimálně na 50 milionů liber.

Manchester United by proto čekala velmi náročná jednání, a to i z toho důvodu, že Dierova současná smlouva trvá až do roku 2021.

Ondřej Pražák / telegraph.co.uk