Premier League - Lyon nechce pustit Lacazetta – Atlético padlo, teď je na řadě Arsenal a jeho „velká“ nabídka

Lacazetta chce Arsenal, ale Lyon vzdoruje

Dnes 15:37 - Arsenal už podle všeho poslal nabídku na Alexandra Lacazetta. O hráče, který v loňské sezóně nastřílel ve francouzské Ligue 1 28 gólů, mají Gunners velký zájem. Jenomže vedení Lyonu si stojí tvrdě za svým. Už odmítlo nabídku Atlética Madrid, které by Lacazetta kvůli svému trestu nemohlo zaregistrovat. Opravdu Lyon Lacazetta udrží?

Jean-Michel Aulas, prezident Lyonu, potvrdil, že Arsenal předložil šestadvacetiletému francouzskému útočníkovi nabídku na přestup. Alexandre Lacazzete má za sebou další vynikající sezónu a není divu, že je středem zájmu několika velkoklubů.

Zajímalo se o něj i Atlético Madrid, které se obávalo odchodu Antoina Griezmanna. Jenomže Atléticu byl potvrzen trest, a to tak nemůže do konce letošního roku zaregistrovat nové hráče. Teď cítí šanci Arsenal, ovšem Jean-Michel Aulas to vidí jinak.

„Alexandre Lacazette uvedl, že by mohl odejít. Vyjednávali jsme s Atléticem Madrid. Ale věci nedopadly dobře. Máme teď na stole velmi pěknou nabídku od Arsenalu. Ale pro nás platí, že Lacazette neodejde.“

Během května Lacazette prohlásil, že by mohl odejít pouze do klubu, který mu zajistí pravidelnou účast v Lize mistrů. Arsenal ovšem v letošní sezóně Premier League skončil mimo TOP4 a milionářskou soutěž si nezahraje.

Už loni v létě Lyon odmítl nabídku na Lacazetta z jiného londýnského klubu. West Ham byl přitom ochotný zaplatit až 43 miliónů liber.

Michal Čermák