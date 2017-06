Premier League - Héctor Bellerín by rád přestoupil do Barcelony, cítí se však zavázán Arsenalu

© espnfc.com - Héctor Bellerín

Včera 19:26 - Héctor Bellerín je rozpolcen. Podle slov jeho spoluhráče z reprezentace, Denise Suáreze, by se rád vrátil zpět do Barcelony, zároveň se však cítí být dlužníkem Arsenalu. Uvidíme, jestli se během léta bude opakovat podobný scénář jako před lety v případě Cesca Fabregase.

Po odchodu Daniho Alvese se Barcelona stále snaží najít adekvátního nástupce na post pravého beka. Héctor Bellerín se zdá být ideálním řešením.

Dvaadvacetiletý Španěl přišel do Arsenalu v roce 2011 z akademie Barcelony. Poslední tři sezony strávil jako stabilní člen prvního týmu Arsenalu a v Premier League potvrdil pověst velmi talentovaného krajního obránce, jehož silnou stránkou je rychlost. Letošní sezonu ale Arsenal zakončil na pátém místě Premier League, což po více jak dvou dekádách znamená neúčast v Lize mistrů.

Nepřesvědčivá sezona Arsenalu rozvířila přestupové spekulace kolem hvězdných hráčů Gunners. Mezi jmény spojovanými s odchodem je i Bellerín. Záložník Barcelony a Bellerínův spoluhráč ze španělské reprezentace do 21 let, Denis Suarez, věří, že se brzy setkají v jednom dresu Barcelony.

„Mluvil jsem s Héctorem a není to pro něj vůbec jednoduchá situace. Arsenal mu věřil jako mladému fotbalistovi a dal mu šanci se prosadit. Řekl mi, že na jednu stranu by chtěl přestoupit do Barcelony, zároveň však cítí určitou loajalitu vůči Arsenalu. Bude to jeho rozhodnutí a rozhodnutí Arsenalu, jestli odejde, nebo zůstane. Nevím, která varianta se skutečně stane, ale přeji si, aby přišel do Barcelony,“ řekl Suárez pro televizi TV3.

„Sergi Roberto i Aleix Vidal měli na pozici pravých obránců vynikající sezonu. Kdyby ale přišel Héctor, konkurence i kvalita by se automaticky zvýšila. Není jednoduché nahradit jednoho z nejlepších pravých obránců [Daniho Alvese],“ doplnil Suárez.

