Premier League - První letní akvizice pro United: Příchod švédského stopera Lindelöfa je oficiálně stvrzen

Dnes 13:18 - Smlouvu platnou od 1. července letošního roku podepsal s Manchesterem United Victor Lindelöf, který přichází z portugalské Benfiky. Dvaadvacetiletý švédský stoper se Rudým ďáblům upsal na 4 roky. Tým, který loni skončil na 6. místě tabulky Premier League, za Lindelöfa zaplatil 30,7 miliónu liber. Na dalších 8,8 miliónu liber si Benfika může přijít po splnění určitých podmínek.

Během středy podstoupil Victor Lindelöf lékařské vyšetření a pak mohlo být podepsáním smlouvy stvrzeno to, o čem se mluvilo již delší dobu. Švédský stoper už je tedy oficiálně první letní posilou Manchesteru United.

Očekává se, že Lindelöf bude v dresu Red Devils debutovat při předsezónním turné v USA. Manažer José Mourinho k příchodu mladého obránce řekl:

„Victor je velmi mladý talentovaný hráč, který má před sebou skvělou budoucnost v Manchesteru United.“

„Naše minulá sezóna nám ukázala, že potřebujeme do týmu přidat vyšší kvalitu i více nabízených možností. Proto je Victor naší první letní posilou.“

„Jsem si jistý, že naše fantastické mužstvo jej přivítá a brzy bude jedním z nás.“

Sám Victor Lindelöf k tomu dodal:

„Jsem nadšený, že jsem se připojil k Manchesteru United. Moc se mi v Benfice líbilo a hodně jsem se toho tam naučil, ale těším se na to, až si zahraju Premier League, těším se na Old Trafford i na Josého Mourinha.“

„Chci pomoci týmu k zisku co největšího počtu trofejí.“

Na pozici stopera má José Mourinho nyní k dispozici Smallinga, Jonese, Roja, Blinda a Baillyho. Lindelöf očekává, že o své místo bude muset tvrdě bojovat.

„Samozřejmě, že na mé pozici jsou v klubu skvělí hráči. Jsem tady, abych co nejvíce pomohl týmu. Chci hrát s dobrými obránci. Když je máte kolem sebe, zlepšujete se.“

„Musím se přizpůsobit prostředí. Bude to těžké, ale těším se na to. Vždy bylo mým snem, abych si zahrál Premier League. Teď se to stane skutečností.“

