Dnes 20:00 - Premier League dnes oficiálně zveřejnila rozpis zápasů pro novou sezónu, která otevře své brány 12. srpna a hned ve druhém kole dojde ke sledovanému měření sil mezi letošním mistrem Chelsea a druhým Tottenhamem Hotspur. Proti jakým soupeřům vstoupí do nové sezóny další kandidáti na titul a s kým ji poté uzavřou?

Do nové sezóny vstoupí jako obhájce titulu londýnská Chelsea, která nový ročník otevře utkáním proti Burnley, přitom hned ve druhém kole ji čeká Tottenham Hotspur, který letos skončil v tabulce za svým městským rivalem o sedm bodů.



Paradoxně ve stejné víkendy budou na programu prestižní manchesterské a Merseyside derby. Manchester City jede 9. prosince na Old Trafford, stejně jako se Everton představí na Anfield Road a 7. dubna se tito soupeři potkají znovu.



Hodně sledovaný bude v příští sezóně Arsenal, zvláště kvůli rozhodnutí manažera Arséna Wengera zůstat pro příští dvě sezóny na Emirates Stadium. O tom, zda to bylo dobré rozhodnutí, může napovědět už třetí kolo, ve kterém se Arsenal postaví Liverpoolu.



Manchester United v čele s Josém Mourinhem otevře novou sezónu utkáním proti West Hamu United a City se pod vedením Pepa Guardioly představí na hřišti nováčka Brightonu.



Rozpis úvodního kola Premier League:



Arsenal v Leicester City

Brighton and Hove Albion v Manchester City

Chelsea v Burnley

Crystal Palace v Huddersfield Town

Everton v Stoke City

Manchester United v West Ham United

Newcastle United v Tottenham Hotspur

Southampton v Swansea City

Watford v Liverpool

West Bromwich Albion v Bournemouth



Rozpis posledního kola Premier League:



Burnley v Bournemouth

Crystal Palace v West Bromwich Albion

Huddersfield Town v Arsenal

Liverpool v Brighton and Hove Albion

Manchester United v Watford

Newcastle United v Chelsea

Southampton v Manchester City

Swansea City v Stoke City

Tottenham Hotspur v Leicester City

West Ham United v Everton

