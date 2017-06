Dnes 11:42 - Premier League je jednou z nejsledovanějších fotbalových soutěží. Mimo jiné to může mít za následek to, že místo skalních fanoušků se na stadiony dostávají fotbaloví turisté, kteří se chtějí podívat na tým, který znají z televize. Server FootballGroundMap.com vytvořil mezi svými čtenáři anketu, na kterém stadionu je nejlepší atmosféra. Oba póly žebříčku obsadily londýnské kluby.

Až 130 tisíc registrovaných uživatelů webu FootballGroundMap.com hlasovalo v šesti různých kategoriích. Posuzovala se poloha stadionu, vzhled, služby, které stadion nabízí, občerstvení, bezpečnost a nakonec atmosféra, která panuje při zápasech.

Jeden z nejnovějších stánků - Olympijský stadion v Londýně u uživatelů absolutně propadl v zápasové atmosféře. Po Olympijských hrách v roce 2012 se na šedesátitisícový stadion přestěhovali fotbalisté West Hamu, kteří zde hrají domácí zápasy od roku 2016. Stadion původně obsahoval atletickou dráhu, která je nyní sice zakryta, i tak ale diváci nejsou bezprostředně u hřiště, což snižuje výsledný zážitek ze zápasu.

Přestože je Olympijský stadion moderní, v očích fanoušků se z hlediska služeb umístil až na devátém místě. Vedle posledního místa v kategorii atmosféry se stadion West Hamu umístil jako poslední i v ohledu bezpečnosti. V několika zápasech uplynulé sezony došlo na stadionu West Hamu k výtržnostem, které vyústily v přísné tresty pro neposlušné fanoušky.

Emirates Stadium, domov londýnského Arsenalu, ve čtyřech kategoriích z šesti skončil na první místě. Jde o polohu stadionu, služby, vzhled a bezpečnost. Co se týče atmosféry, propadl se stadion Arsenalu až na devatenácté místo.

Jako místo s nejlepší atmosférou byl vyhodnocen stadion, který se postupně mění v suť. 55 tisíc čtenářů se shodlo na tom, že nejlepší fotbalovou atmosféru zažívali na White Hart Lane, domovském stadionu Tottenhamu. To, jestli je White Hart Lane na prvním místě oprávněně, už si jiní fotbaloví fandové nebudou moci ověřit. Po 118 letech se stadion bourá a bude nahrazen větší a modernější stavbou.

V jiných ohledech už není White Hart Lane tak přesvědčivý. V kategoriích zohledňujících bezpečnost, služby, lokaci a občerstvení se umístil až na sedmém místě hlasování. Modernizace je očividně nutná a nezbývá než věřit, že fanoušci si přenesou bouřlivou atmosféru i na nový stadion.

Best atmosphere in the @premierleague as voted for by users of https://t.co/WVmk2cBPGu

1. #COYS

2. #Swans

3. #LFC

4. #WBAFC

5. #SaintsFC pic.twitter.com/7ZEy1QzsZ1