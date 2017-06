© pinterest.com - Olivier Giroud

Dnes 11:10 - Útočník Arsenalu Olivier Giroud bývá nedoceněným a někdy i vysmívaným fotbalistou. Přesto několikrát ukázal, že umí střílet důležité góly, a to jak v klubu, tak v reprezentaci. Nyní je možné, že jeho dny v Arsenalu jsou sečteny. Za přestupem by ale nemusel odcházet daleko, zájem má jiný londýnský klub.

V nedávných dnech se obnovily spekulace, ohledně zájmu Arsenalu o Alexandre Lacazetta. Útočník Lyonu byl s přestupem do Arsenalu spojován už v minulých letech, Arséne Wenger do svého klubu rád přivádí nadějné Francouze, Lacazette přesto dál zůstával v Lyonu.

Zatímco Wenger vyčkával, Lacazette sbíral zkušenosti, přidával góly a zvyšoval svoji cenovku. V letošní sezoně šestadvacetiletý útočník nastřílel 28 ligových gólů. Celkem se v 45 zápasech trefil 37krát. I díky jeho gólům Lyon skončil v Ligue 1 čtvrtý a v Evropské lize se probojoval do semifinále. Jeho získání proto nebude levnou záležitostí, spekulovaná částka se pohybuje kolem 60 milionů liber.

Kdyby Arsenal Lacazetteho získal, ještě víc by se zmenšil prostor pro Oliviera Girouda. Třicetiletý útočník, který v Arsenalu působí už pět let, v této sezoně nastupoval především jako střídající hráč. Kompletních devadesát minut odehrál v Premier League pouze čtyřikrát. I tak si ale na své konto připsal 12 branek.

O Oliviera Girouda, útočníka s nesporným střeleckým instinktem, se zajímá West Ham. Hammers jsou připraveni nabídnout za 20 milionů liber, samotný útočník by se mohl těšit na týdenní gáži ve výši 100 liber.

Během pěti sezon odehrál Giroud v dresu Arsenalu 226 zápasů, ve kterých nastřílel 98 gólů. Jinou variantou by mohlo být i to, že by Giroud putoval do Lyonu jako součást přestupu Alexandre Lacazetteho.

Ondřej Pražák / sportbible.com