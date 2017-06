Premier League - Šestice hráčů, kteří by z La Ligy mohli odejít do Premier League

© skysports.com -

0 Líbilo se

Dnes 13:29 - Premier League je atraktivní soutěž. Tamní kluby dokáží nalákat i ty největší světové fotbalisty. Fanoušci Premier League se s příznivci španělské La Ligy trumfují v tom, která soutěž je kvalitnější a zábavnější. Tento věčný spor sice nevyřešíme, přinášíme vám však šestici hvězd, které by kvůli Premier League mohly La Ligu opustit.

Expert Sky Sports na španělský fotbal, Terry Gibson, sestavil seznam šesti hráčů, kteří by z různých důvodů mohli odejít ze Španělska do Anglie.

James Rodríguez

Pozice Jamese Rodrígueze ukázkově demonstruje, jak velká konkurence je v týmu Realu Madrid. Kolumbijský ofenzivní záložník přišel do Realu Madrid za osmdesát milionů eur, přesto si v týmu nevydobyl pozici klíčového hráče. V nedávném finále Ligy mistrů se Rodríguez nedostal dokonce ani na lavičku.

V letošní sezoně odehrál 1181 minutu ve 22 ligových zápasech, což odpovídá průměru 53 minut za zápas. I přes nižší herní vytížení James Rodríguez vstřelil 8 gólů, ke kterým přidal 6 asistencí.

„Byl by senzačním oživením Premier League a byl by značnou posilou pro všechny týmy, které se v letošním ročníku umístily v prví šestce,“ napsal Gibson.

Álvaro Morata

Morata chce být útočníkem číslo jedna. Přestože se Zinedine Zidane snaží, aby mu dával prostor, ve velkých zápasech spoléhá převážně na Benzemu, který je oporou Realu už řadu let. Proto je oprávněné, že si Morata stěžuje na malé herní vytížení.

V průběhu sezony byl Álvaro Morata trpělivý, ale nyní chce ukázat, že si dokáže poradit s rolí klíčového útočníka, podobně jako se mu to dařilo během dvou sezon v Juventusu.

Ve čtyřiadvaceti letech je Morata v ideálním věku, aby v některém týmu ukázal, že je světovým útočníkem. Nejintenzivnější zájem o Álvara Moratu projevuje Manchester United.

„Jsem si jistý, že Zidane by ho nejraději udržel, ale v konkurenci Ronalda a Benzemy nebude útočníkem číslo jedna. Proto je Morata už nyní hladový po přestupu,“ tvrdí Terry Gibson.

Gareth Bale

Po vítězném finále Gareth Bale avizoval, že touží zůstat v Realu Madrid i nadále. Ani Zinedine Zidane nenaznačoval, že by se velšského fotbalisty plánoval zbavit. V Baleově případě by proto rozhodující roli mohla hrát finanční síla Premier League. Pokud by nějaký anglický klub nabídl atraktivní sumu, mohl by se Baleův přestup uskutečnit.

Někdejší hráč Tottehamu se v této sezoně potýkal se zraněními lýtka. I proto v této sezoně odehrál pouze 19 ligových zápasů, ve kterých vstřelil 7 gólů a na další 3 přihrál.

Inaki Williams

„Talentovaný fotbalista s dobrou technikou a rychlýma nohama,“ zhodnotil Gibson. Dvaadvacetiletý hráč Athleticu Bilbao v této sezoně v střelil 5 branek a zaznamenal 7 asistencí. „Očekával jsem od něj více gólů, ale je to způsobeno i tím, že mnohdy nenastupoval jako střední útočník, což je podle mého jeho nejsilnější pozice,“ doplnil Gibson.

Do souvislosti s rychlým Španělem se spojoval zájem Liverpoolu. Athletic Bilbao má však ve zvyku dávat svým hráčům do smluv vysoké výkupní klauzule, a proto nebude získání Williamse levnou záležitostí.

Inaki Williams - zdroj: skysports.com

Sandro Ramires

Jednadvacetiletý útočník potvrdil svůj talent poté, co změnil dres a z Barcelony zamířil do Málagy. V uplynulé sezoně vstřelil za tento gól 14 branek a na dalších 5 přihrál. „Je rychlý, přímočarý a skvělý zakončovatel,“ hodnotí hráče Terry Gibson.

Málaga to s jeho udržením nebude mít jednoduché. Hráč má ve smlouvě výkupní klauzuli, která se pohybuje kolem deseti milionů eur. Vedle týmů z Premier League se o hráče horentně uchází Atlético Madrid.

Sandro Ramirez - zdroj: skysports.com

Carlos Soler

„Má nakročeno, aby z něj byl úžasný hráč. Diváci v Premier League měli štěstí, že mohli sledovat umění Davida Silvy v jeho nejlepších letech. Soler je velmi podobný typ hráče - silný na balonu a s velkým přehledem o hře,“ napsal Gibson.

Dvacetiletý fotbalista se stal součástí prvního týmu Valencie, za kterou dal 3 góly, ke kterým přidal jednu asistenci. „Valencia bude za tohoto hráče požadovat velkou sumu peněz, přesto nepochybuji, že přední týmy Premier League Solera sledují a jsou připraveni jej získat,“ uzavřel Gibson.

Carlos Soler - zdroj: skysports.com

Ondřej Pražák / skysports.com