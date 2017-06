Premier League - Riyad Mahrez, cíl Arsenalu, říká: Žádná nabídka na stole neleží. Wengerovým komplimentům navzdory

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Riyad Mahrez

Dnes 15:27 - Sám požádal o přestup z Leicesteru, se kterým loni slavil mistrovský titul. Riyad Mahrez se chce ve své kariéře posunout dál. Zájem má mnoho klubů, ale nejčastěji se hovoří o možném odchodu do Arsenalu. Arséne Wenger Mahreze nedávno chválil, ovšem oficiální nabídku zatím Gunners neposlali, což potvrdil i sám alžírský reprezentant.

Arsenal jistě není jediným zájemcem o Mahrezovy služby. Nejnověji by se mělo do boje o alžírského ofenzívního hráče Leicesteru zapojit Monako. Šestadvacetiletý Riyad Mahrez chce z Leicesteru odejít, což dal najevo žádostí o přestup.

Během minulého týdne Arséne Wenger, lodivod Kanonýrů, pěl slova chvály na adresu Riyada Mahreze. Ocenil jeho kvality. Ovšem to ještě neznamená, že by Arsenal skutečně poslal nabídku na tohoto hráče. To potvrdil i Mahrez.

„Je to čest, když vám skládá komplimenty tak velký manažer světového formátu. Existují však velké rozdíly mezi slovy, spekulacemi a nabídkou. Takže v současné době na stole nic nemám. Jak řekl samotný Wenger, zatím neexistuje nic konkrétního.“

„S předsedou klubu jsem se dohodl, že bych mohl v klubu ještě rok zůstat a pak by mě mohl klub na konci sezóny pustit. Myslím si, že by to mohl být správný čas na to, abych odešel. V tomto klubu už jsem zažil vše.“

„Z Championship jsme se dostali do Premier League, zůstal jsem s týmem i pro další sezónu. Pak jsme vyhráli Premier League, já jsem se stal Hráčem sezóny, potom jsem si zahrál Ligu mistrů, takže jsme dokázali něco výjimečného.“

„Uvidíme, jak to celé dopadne, Upřímně nevím, kde budu hrát v příští sezóně.“

