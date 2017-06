Premier League - Joe Hart si je jistý, že Manchester City mu nebude při odchodu dělat problémy

© skysports.com, fotbalportal.cz - Joe Hart

0 Líbilo se

Dnes 15:01 - Po loňském letním příchodu Pepa Guardioly se Joe Hart stal pro Manchester City nežádoucím gólmanem a byl odeslán na hostování do italského FC Turín. Je jasné, že barvy Citizens nebude hájit ani v příští sezóně, protože Guardiola letos koupil do branky Edersona z Benfiky. Joe Hart tak hledá nové místo. Je přesvědčen o tom, že mu nebude dělat vedení anglického klubu žádné problémy.

Byla to poměrně překvapivá zprávy, když Pep Guardiola na začátku nedávno uplynulé sezóny prohlásil, že Joe Hart nesplňuje požadavky, které on u brankářů vyžaduje. Anglický reprezentant tak musel z klubu odejít. Guardiola přivedl Claudia Brava z Barcelony, který ovšem nezažil povedenou sezónu.

Joe Hart se nicméně po ročním hostování v FC Turín do branky Citizens nevrátí. Manchester City totiž před několika dny dotáhl přestup Edersona z Benfiky. Joe Hart tak hledá nové angažmá. Zatím netuší, kde skončí.

„Rád bych Vám na tuto otázku odpověděl, ale v tuto chvíli zatím nic nevím. Lidé se teď zaměřují na reprezentaci a respektují, že hráči se soustředí pouze na své reprezentační povinnosti.“

„Zeptejte se spíše až v úterý večer, kdy reprezentace už skončí a lidé začnou řešit jiné věci. Pak by mohly přijít reálné nabídky.“

„Nejdříve potřebuji nějakou nabídku a pak budu muset zvažovat tyto možnosti, pokud nějaké možnosti mít budu. Chci stále hrát na nejvyšší úrovni.“

„Je to krátká kariéra. Chci ze sebe dostat všechno, budu na sebe tlačit. Fyzicky se cítím ve skvělé kondici a chci se znovu vrátit.“

Nejnovějším zájemcem o služby Joa Harta by měl být West Ham. Co se týče přestupové částky, Joe Hart její výši netuší, ale věří, že Manchester City mu nebude dělat problémy.

„Přesně to nevím. Je to těžké říct, jak je to ve skutečnosti, protože fotbal je především byznys. Nemůžu to posoudit.“

„Milióny a milióny liber, které se zaplatí v reálném světě za hráče při přestupu, jsou v byznysovém světě naprosto normální.“

„Rozhodně si nemyslím, že by vedení Manchesteru City za mě chtělo nějakou vysokou sumu. Budeme na tom pracovat společně. Je tady respekt mezi klubem a hráčem. Není tady žádný spor. Dospějeme ke společnému rozhodnutí.“

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz