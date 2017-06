Premier League - Chelsea získá novou posilu. Za 35 milionů liber přichází objev Monaka

Mam z toho take zmiesane pocity na jednej strane je to skala cez ktoru sa tazko prechadza ale taku uz mame v podobe Kanteho a Matica...skor som dufal v prichod Tolissa ktory je viac kreativny smerom do predu nieco ako Cesc...ale po tomto myslim ze Matic odijde na ukor Bakayoka...ale samozrejme sa tesim z kazdej posily a snad sa mu bude darit