Premier League - Manchester United hlásí první posilu – obránce Victora Lindelöfa

© thesun.co.uk - Victor Lindelöf

1 Líbilo se

Včera 22:53 - V souvislosti se přestupem do Manchesteru United se v posledních dnech skloňují jména převážně útočných hráčů. United však nezahálejí a jednají i o posilách do obranných řad. S portugalskou Benficou se Manchester dohodl na transferu obránce Vicotra Lindelöfa.

Švédský obránce Victor Lindelöf byl s přestupem do Manchesteru United spojován už dříve. Nyní došlo k dohodě mezi oběma kluby a v příštím týdnu by mělo proběhnout jak jednání s hráčem samotným, tak zdravotní prohlídka.

Nová posila do obrany by měla Manchester vyjít na 31 milionů liber. Dvaadvacetiletý obránce hraje v Benfice od roku 2012, kdy přišel ze švédského týmu Västerås SK, a to za pouhé dva a půl milionu liber.

V letošní sezoně nastoupil Lindelöf do čtyřiceti sedmi zápasů, a pomohl tak Benfice k zisku portugalského ligového titulu i vítězství v tamním poháru. Do seniorského reprezentačního výběru zatím nakoukl dvanáctkrát.

Přestup na svých oficiálních stránkách potvrdil i samotný Manchester United.

Ondřej Pražák / bbc.com