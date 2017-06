Premier League - Mourinho je opravdový Special One. Nebojí se riskovat, říká Paul Pogba

© bbc.com - José Mourinho a Paul Pogba

Dnes 17:10 - Paul Pogba má za sebou první sezonu strávenou pod vedením Josého Mourinha. Dosavadní spolupráci si nejdražší hráč historie nemůže vynachválit a sám potvrzuje, že přízvisko „The Special One“ je v případě Mourinha oprávněné a zasloužené.

José Mourinho v létě přivedl Paula Pogbu za rekordních 89 milionů liber a udělal z něj podstatnou součást svého týmu. Ve své první sezoně po opětovném návratu na Old Trafford Pogba ve všech soutěžích nastřílel devět branek a na dalších šest přihrál. Nad hlavu navíc pozvedl trofej pro vítěze anglického ligového poháru a trofej pro vítěze Evropské ligy, která Manchesteru zajistila účast v Lize mistrů.

„Může si říkat Special One, protože vyhrává. Nebojí se riskovat, proti Chelsea změnil naši taktiku krátce před zápasem. Nikdy jsme takový styl hry netrénovali, ale fungovalo to. To ho dělá speciálním. V prvním roce získal s Manchesterem tři trofeje,“ řekl Pogba.

„Je tím typem manažera, který má ke svým hráčům blízko. Když jsem přestoupil, osobně mě přivítal, popovídal si se mnou a dostal mě do pohody. Vždy mi věřil a bránil mě před kritikou. To je to, co všichni hráči potřebují,“ ocenil francouzský záložník Mourinhovu práci.

Paul Pogba byl terčem kritiky kvůli svým výkonům, které podle některých neodpovídaly cenovce nejdražšího hráče fotbalové historie. Čtyřiadvacetiletý Pogba je přesvědčen, že jeho výkony byly po náročném startu dobré.

„Má první sezona po návratu do Manchesteru byla dobrá, ale trochu komplikovaná. Musel jsem si zvyknout na anglický fotbal, s týmem jsem nebyl během předsezónní přípravy, takže jsem šel rovnou do ostrých zápasů. Čím víc času jsem trávil na tréninku a s ostatními hráči, tím se mi hrálo lépe. Je pravda, že výsledky často nebyly takové, jak jsme si představovali, naše cíle jsme ale splnili. Ve výsledku máme za sebou podařenou sezonu,“ uzavřel Pogba.

Ondřej Pražák / skysports.com