Premier League - Nepočítáme s tebou, slyšel Diego Costa od vedení Chelsea

© dailystar.co.uk - Diego Costa

0 Líbilo se

Dnes 09:26 - Během uplynulé sezony se objevily spekulace o možném odchodu Dieaga Costy do Číny. V kádru Chelsea přesto vydržel až do konce sezony, a oslavil tak mistrovský titul. Nyní mu však Antonio Conte oznámil, že pro příští sezonu již není součástí jeho plánů.

Diego Costa se byl podstatnou součástí týmu Blues, který vyhrál titul. V pětatřiceti zápasech nastřílel 20 branek, navíc se mu podařilo zklidnit svůj výbušný temperament. Navzdory tomu si bude muset osmadvacetiletý útočník hledat nový klub.

„Jsem hráčem Chelsea, ale oni mě tu nechtějí. Antonio Conte mi sdělil, že v Chelsea již nebudu pokračovat. Řekl, že se mnou pro příští sezonu nepočítá. Můj vztah s trenérem nebyl v této sezoně dobrý,“ uvedl španělský útočník.

Přestože Conte s Costou nadále nepočítá, španělský útočník odehrál prakticky kompletní sezonu - v 35 ligových zápasech odehrál v průměru 88 minut. Na úkor Costy proto paběrkoval mladý Michy Batshuayi, který se na hřiště pořádně dostal až v fázi, kdy měla Chelsea titul jistý. Je otázka, jestli se Conte začne více spoléhat právě na Batshuayie, nebo do útoku přivede nového hegemona. Ve hře by mohl být někdejší hráč Chelsea - Romelu Lukaku.

Již v předešlých dnech Costa avizoval, že by se rád vrátil do Atlética Madrid, klubu, ze kterého v roce 2014 do Chelsea přicházel. Atlético má však zákaz přestupů, který bude trvat až do ledna.

„Být pět měsíců bez fotbalu? Nevím, bylo by to těžké, ale lidé vědí, že Atlético miluji a miluji život v Madridu. Bylo by skvělé vrátit se zpět, ale zároveň by bylo riskantní být pět měsíců bez fotbalu. V následující sezoně se koná mistrovství světa, a proto potřebuji hrát co nejvíc,“ dodal Costa.

V lednu byl Diego Costa spojován s odchodem do Číny. Tamní kluby ale od nové sezony čekají přísnější pravidla. Do každého zápasu totiž budou moci nastoupit pouze tři zahraniční fotbalisté.

Ondřej Pražák / bbc.com