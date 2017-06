Premier League - Má dcera vypadá, jako by žila v jeskyni. Chci z Anglie pryč, říká Nolito

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Nolito je na odchodu ze City

0 Líbilo se

Dnes 12:51 - Do Manchesteru City si jej loni v létě přivedl nový kouč Pep Guardiola. Ovšem ani to Nolitovi nepomohlo. V Premier League naskočil do zápasu od první minuty jen devětkrát a desetkrát pak jako střídající hráč. Vstřelil 4 branky. Pšenka mu zkrátka nekvete, a i proto chce z klubu odejít. Nelíbí se mu ani anglické počasí, které dle jeho slov změnilo barvu obličeje jeho dcery. Navíc s angličtinou na tom také není nejlépe.

Měla to být konkurence pro Sergia Agüera, ovšem nakonec se ukázalo, že od Pepa Guardioly příliš dobrý kup nebyl, když ze španělské Sevilly přivedl do Manchesteru City útočníka Nolita.

Nolito na startu sezóny ještě dostával určitý herní čas, ale postupem sezóny se ze hřiště vytratil. S největší pravděpodobností na Etihad Stadium nezůstane. Hovoří se o jeho návratu do Španělska. Přispívají k tomu i jeho slova ohledně úrovně jeho angličtiny i nepříznivého anglického počasí.

„Naučil jsem se z angličtiny jen opravdu velmi málo. Je to pro mě moc těžké. Umím jen „zítra“, „dobré ráno“, dobré odpoledne“ a pár dalších slovíček.“

„Obličej mé dcery změnil barvu. Vypadá, jako by teď žila v jeskyni.“

„Jsem pod smlouvou, takže o všem rozhodne klub, ale já chci odejít.“

„Když vezmu v úvahu mé minuty strávené na hřišti od začátku ledna, nemyslím si, že Manchester City na mě spoléhá. Nehrál jsem šest měsíců. Nejsem na Pepa Guardiolu naštvaný a ani on nemá důvod být naštvaný na mě. Prostě to nejde dobře.“

„Teď udělám vše pro to, abych se dostal do španělské sestavy pro mistrovství světa.“

Kam dál?

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz