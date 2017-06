Premier League - Liverpool se omluvil Southamptonu a ukončil snahy o získání Van Dijka

© sportsmole.co.uk - Virgil Van Dijk

Včera 21:18 - Liverpool se intenzivně zajímal o Virgila Van Dijka. Manažer Jürgen Klopp dokonce vyhlásil, že nizozemský obránce je přestupovou prioritou číslo jedna. Southampton se ale ohradil proti způsobu jednání, které Liverpool s hráčem vedl. Ze strany Reds proto následovala omluva a ujištění, že se snahy o získání Van Dijka jsou ukončeny.

Southampton si v předchozích stěžoval na to, že Liverpool jedná s Van Dijkem o možném přestupu neoprávněně, a to bez oficiálního souhlasu klubu. O Van Dijka mají zájem i jiné kluby, například Manchester City. Částka, za kterou by nizozemský obránce mohl změnit působiště, se pohybuje kolem 50 milionů liber.

Liverpool však ze hry o pětadvacetiletého Nizozemce, který přišel do Southamptonu v roce 2013 za 13 milionů liber ze skotského Celticu, vypadl. Vyplývá to z prohlášení, které klub od řeky Mersey vydal.

„Klubu Liverpool FC je líto, k jakým mediálním spekulacím došlo v posledních dnech v souvislosti s týmem Southampton FC a hráčem, který byl předmětem přestupového jednání."

„Omlouváme se vlastníkům, vedení i fanouškům Southamptonu FC za všechna nedorozumění, ke kterým ve spojení s Virgilem Van Dijkem došlo."

„Respektujeme pozici Southamptonu, a proto můžeme potvrdit, že jsme zanechali jakýchkoliv aktivit na získání daného hráče.“

Liverpool si tak musí vyhlédnout nový cíl, který by posílil defenzivu týmu, který v srpnu čeká poslední předkolo Ligy mistrů. Southampton ale nemá zdaleka vyhráno. Van Dijk sice minulý rok podepsal nový šestiletý kontrakt, zájemců o jeho služby je ale i bez Liverpoolu dostatek.

Ondřej Pražák / bbc.com