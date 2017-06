Premier League - Marcus Rashford se konkurence nebojí. Podpořil pokus Manchesteru United o získání Álvara Moraty

© skysports.com, fotbalportal.cz - Marcus Rashford se konkurence nebojí

Dnes 14:25 - Pro strach má uděláno. Během loňské sezóny, ještě pod vedením Louise van Gaala, vystřelila na fotbalové nebe kometa jménem Marcus Rashford. I pod José Mourinhem dostává anglický mladík dostatek prostoru. Mourinhovi se líbí jeho pracovitost. A Marcus Rashford se nebojí ani případného zvýšení konkurence. Nyní dokonce podpořil Manchester United v tom, aby získal Álvara Moratu z Realu Madrid.

Podle zdrojů SkySports odeslal Manchester United nabídku ve výši 52 miliónů liber na Álvara Moratu. Jenomže tato nabídka byla zamítnuta. Real Madrid si představuje daleko větší přestupní sumu. Hovoří se o 78 miliónech liber.

Už před tím Manchester United upustil od pokusu podepsat Antoina Griezmanna z Atlética Madrid. Je jasné, že do útoku chtějí přivést Rudí ďáblové hvězdu světového formátu.

To by mohlo ohrozit pozici Marcuse Rashforda, který byl po Zlatanu Ibrahimovičovi druhým nejlepším střelcem Red Devils v uplynulé sezóně. Rashford se však konkurence vůbec nebojí. Podle něj je Morata přesně typem hráče, kterého Manchester United potřebuje.

„V takto velkém klubu zkrátka přitahujete velké hráče. Je to pro ně atraktivní. Je to přesně to, co chceme.“

„Kdokoliv, kdo přijde a může nám pomoci vyhrát trofeje, což je náš hlavní cíl. Jsou to hráči, které tady chceme. Dobrá konkurence je důležitá, pokud chcete být úspěšní.“

„Způsob, jak Ibrahimovič a Rooney přemýšlejí o hře, jsou těmito největšími věcmi, které si mohu z jejich hry vzít. Myslím, že od těchto hráčů, ať už tady budou v následujících 5 letech nebo jinak, se nikdy nepřestanu učit.“

