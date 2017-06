Premier League - Romelu Lukaku odchází z Evertonu: Má budoucnost je rozhodnuta. Už mám dohodu s novým klubem, říká

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Romelu Lukaku

Dnes 15:54 - Bylo zřejmé, že letos v létě už jej Karamelky neudrží. Romelu Lukaku byl s 25 přesnými zásahy druhým nejlepším střelcem Premier League a zájem velkoklubů ještě vzrostl. Mino Raiola, jeho agent, před pár dny prohlásil, že má od Evertonu v případě dobré nabídky umožněn odchod. Tak se nyní stane. Romelu Lukaku sice ještě neprozradil jméno svého nového klubu, ale každopádně potvrdil, že odchází.

Vše už je domluveno, stačí jen dořešit formality. Romelu Lukaku změní působiště a v nové sezóně už nebude oblékat dres Evertonu. Belgický útočník zatím neprozradil, s jakým klubem svou budoucnost spojí, každopádně v Goodison Parku nezůstane.

Včera trápil českou obranu při přátelském utkání. Po něm pak v rozhovoru pro belgická média Romelu Lukaku prohlásil:

„Jsem klidný. Už máme s novým klubem uzavřenu dohodu. Zůstáváme klidní. Přinejmenším už máme jasný směr, kterým se chceme ubírat.“

„Můj agent ví, co se stane. Já to vím také.“

„Chci teď pár dní odpočívat a pak se připravit na novou sezónu. Chci si užít čas dovolené. Pak budu dělat vše pro to, abych se dostal na ještě vyšší úroveň. Má příští sezóna bude ještě lepší než uplynulá.“

„Teď vše projednáváme s klubem. Nejdůležitější věcí je to, že chci vyhrávat trofeje.“

„Rád bych co nejvíce hrál v Lize mistrů a pokusil se vyhrát Premier League. Aspoň jednou, ale nejlépe hned několikrát. To by byla ta nejkrásnější věc.“

„Nechci zůstat na stejné úrovni. Chci se stále posouvat dál. To je pro mě jako pro hráče to nejdůležitější. Chci se vyvíjet a vím, kde se chci vyvíjet.“

Nejvíce se samozřejmě mluví o jeho návratu do Chelsea, ale bude to skutečně nový mistr Premier League? Nezamíří Romelu Lukaku jinam? Svými slovy jasně naznačil, že s největší pravděpodobností zůstane v Anglii. Kdo další by připadal v úvahu? Manchester United?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz