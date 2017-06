Premier League - Liverpool blízko překonání přestupového rekordu. Dohodl se s hvězdou AS Řím

© sportinglife.com - Mohamed Salah

Dnes 20:03 - Liverpool se výrazně přiblížil podpisu egyptského útočníka Mohameda Salaha, se kterým se podle informací Sky Italia dohodl na letním přestupu. Hvězda AS Řím se údajně v posledních dnech sešla s manažerem Liverpoolu Jürgenem Kloppem a souhlasila s přesunem na Anfield Road, dosud ale nedošlo k dohodě mezi oběma kluby.

Přestože Mohamed Salah by se do Liverpoolu stěhoval rád, v cestě mu zatím stojí AS Řím, které odmítlo úvodní nabídku z Liverpoolu ve výši 28 milionů liber. The Reds se proto poohlíží i po jiných možnostech a v hledáčku mají například křídlo Lazia Řím Keitu Baldeho.



Americký předseda AS Řím Jamed Palotta pro rozhlasovou stanici SiriusXM řekl: „V tuto chvíli tu pro Liverpool nic není. Uvidíme, co se stane dál.“



Pokud by k dohodě mezi oběma kluby nakonec došlo, stal by se Salah podle všeho nejdražším nákupem historie Liverpoolu a překonal by tak i dosud rekordní přestup Andyho Carrolla z Newcastlu v roce 2011.



Pro Liverpool by se jednalo o druhou letní posilu, The Reds se totiž už minulý týden dohodli na příchodu Dominica Solankeho, kterému v létě vyprší smlouva v Chelsea. Klopp má však zájem také o obránce Southamptonu Virgila van Dijka, jehož podpis by, co se týče financí, lehce trumfl i přestup Salaha.



Egyptský reprezentant si už v minulosti Premier League vyzkoušel, v Chelsea ale velkou díru do světa neudělal a po hostování ve Fiorentině loni zamířil do AS Řím, kde svými 19 góly v 39 zápasech výrazně přispěl klubu k nakonec neúspěšnému útoku na ligový titul.

