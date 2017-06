Premier League - Courtois chce do Chelsea svého krajana: Byl bych moc rád, kdyby se v červenci v kabině objevil Lukaku

© zimbio.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Courtois chce do Chelsea Lukakua

Dnes 08:29 - Je to velmi žhavé téma. Znovu se hlasitě hovoří o možném návratu Romelua Lukakua do Chelsea. Podle některých zdrojů je tento belgický útočník prioritou vedení Blues, zatímco Antonio Conte by spíše preferoval příchod Álvara Moraty. Lukakua by v kabině chtěl potkat Thibaut Courtois. Strážce svatyně Chelsea, který pomohl k titulu, by krajana vřele uvítal.

Romelu Lukaku s Evertonem odmítl prodloužit smlouvu a je takřka jisté, že během léta změní působiště. I Mino Raiola, jeho agent, uvedl, že má Lukaku od klubu z Goodison Parku příslib odchodu v případě správné nabídky.

Zájemců je celá řada. Chelsea by si svého bývalého hráče ráda koupila zpět. Čtyřiadvacetiletý beligcký útočník v uplynulém ročníku Premier League zářil. Takovýto gólový snajpr by se do týmu Blues hodil. Přivítal by jej i jeho krajan - Thibaut Courtois.

„Romelu je skvělý hráč, takže pokud se rozhodne jít do Chelsea nebo se Chelsea rozhodne jej koupit, tak ho v červenci moc rád uvidím v šatně.“

„Myslím si, že pokud přijde ta správná nabídka, tak by to mohlo vyjít. Je to na něm. On se musí rozhodnout.“

Belgický brankář se pak vyjádřil i ke své budoucnosti. Několikrát v minulosti zapochyboval o tom, jak dlouho v Chelsea zůstane.

„Jsem tady velmi šťastný a není pochyb o tom, že v Chelsea zůstanu. Má smlouva vyprší za dva roky, takže samozřejmě potřebuji nový kontrakt.“

„Je důležité nejprve dokončit tuto sezónu. Čeká mě reprezentace. Pak o tom možná budeme mluvit s Chelsea a s mým agentem. Pokud to bude dobrá smlouva, moc rád ji podepíšu.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz