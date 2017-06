Premier League - Riyad Mahrez do Arsenalu? Zvažujeme nabídku, potvrdil Arséne Wenger

© sportinglife.com - Riyad Mahrez

1 Líbilo se

Dnes 08:38 - Manažer Arsenalu Arséne Wenger pár dní po podpisu nové dvouleté smlouvy na Emirates Stadium přiznal, že zvažuje letní nabídku za hvězdu Leicesteru City Riyada Mahreze. Nejlepší hráč loňské sezóny Premier League tento týden oficiálně požádal Leicester City o přestup a zájem už o něj projevilo několik předních evropských klubů.

Mahrez nedokázal navázat na fantastickou loňskou sezónu, ve které 17 góly výrazně přispěl Leicesteru k senzačnímu zisku titulu v Premier League. Letos sice nastřílel pouhých šest ligových branek, přesto o něj projevil zájem i manažer Arsenalu Arséne Wenger.



„Ještě jsme neposlali nabídku, ale mě osobně se tento hráč líbí,“ svěřil se Wenger pro beIN Sports. „Myslím si, že měl velký vliv na jejich loňský ligový titul.“



„Stejně jako pro ostatní hráče Leicesteru, je i pro něj tato sezóna mnohem náročnější, to ale nic nemění na jeho kvalitách.“



„Jestli jsme už za něj podali nabídku? Ne. Ještě ne, nepodali. A i když říkám ještě ne, znamená to, že se to může stát, ale také nemusí.“



Mahrez je dlouhodobě považován za možného nástupce Alexise Sánchez nebo Mesuta Ozila, kteří se s Arsenalem dosud nedohodli na nové smlouvě, Wenger si ale nemyslí, že ztráta Ligy mistrů bude mít vliv na jejich další budoucnost v klubu.



„Nemyslím si, že to bude mít nějaký větší dopad, protože i oni byli odpovědní za to, že jsme se tam nedostali. Za druhé, oba klub milují, chápou jeho hodnoty a žijí fotbalem, jaký hrajeme.“



„Každopádně jsou pod smlouvou i pro příští sezónu, takže přes léto zůstanou a doufejme, že jejich kontrakty prodloužíme. Pokud nenajdeme hráče stejného kalibru, nemůžeme klub oslabit.“



Wenger také zopakoval, že hlavním letním cílem jeho klubu je udržet všechny klíčové hráče a přivést “špičkové a kvalitní posily“.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz